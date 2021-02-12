Владимир Остапчук получил букет на 14 февраля от бывшего ухажера своей девушки

Телеведущий рассказал о забавном случае из личной жизни

Ведущий грандиозного шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук, который примерил на себя женский образ, вспомнил самые яркие презенты, которые ему когда-либо дарили в День влюбленных. Однажды ему вручили букет, который изначально предназначался его девушке.

Чтобы избежать подобных курьезов, тщательно следует подготовиться к 14 февраля. Что подарить, куда пойти, и как вообще провести День Валентина, мы рассказываем в спецпроекте Loveхаки ко Дню влюбленных.

Ведущий Владимир Остапчук Фото: телеканал "Украина"

В этом году Владимир Остапчук с супругой будет отмечать романтический праздник на Мальдивах, куда пара отправилась несколько дней назад.

"Мы с женой Кристиной сбежали на Мальдивы – уже почти неделю кайфуем и загораем. Только мы вдвоем, романтический ужин и океан – лучшего подарка на 14 февраля не придумать", – говорит ведущий масштабного шоу "Маска".

Владимир Остапчук и Кристина Горняк отдыхают на Мальдивах

Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Но, наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни получал презент, который вызывал неоднозначные чувства. И у Владимира такой тоже был.

"Когда-то на День Святого Валентина мне подарили цветы, в которых была записка с текстом: "Я все равно тебя люблю. Сережа". Оказалось, что моя знакомая подарила мне букет, который за три дня до этого ей подарил ее тайный воздыхатель, – с улыбкой вспоминает Остапчук. – А вот один из самых ярких подарков в этот праздник – это наша с Кристиной поездка в Барселону в прошлом году".

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на канале "Украина".

Ранее Владимир Остапчук рассказал секретные детали шоу "Маска".

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