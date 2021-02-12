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Ирина Билык умилительно поздравила супруга с 48-летием

Сегодня, 15:20

Певица нежно призналась в любви Аслану

В семье певицы Ирины Билык, которая ранее выступила на приеме у Лукашенко в Беларуси, сегодня большой праздник. Супругу артистки и отцу ее младшего сына Табриза, Аслану Ахмадову исполнилось 48 лет. По этому случаю свой новый пост в Instagram певица посвятила любимому, что умилило ее фанатов.

Ирина Билык опубликовала черно-белый стильный снимок Аслана Ахмадова и трогательно поздравила его. Хоть и поздравления от самых любимых людей столь очевидны, но мы всегда ждем их с трепетным ожиданием. Если и вы в канун праздника думаете, как удивить любимого человека, ловите 14 свежих идей к Валентинову дню для влюбленных.

"С днем рождения, Аслан! Талантливый, добрый, весёлый и родной. Пускай всё в твоей жизни будет интересно и красиво. Мы тебя любим", – написала Ирина Билык от лица всей семьи.

Аслан Ахмадов
Аслан Ахмадов
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык не так часто публикует фотографии с супругом, но поклонникам всегда интересно наблюдать за их отношениями.

Ранее певица открыла в себе сверхъестественную способность.

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