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MARUV отримала в подарунок автомобіль і мотоцикл від чоловіка на свій ювілей – фото

Сьогодні, 15:23

Артистці виповнилося 30 років

Співачка MARUV, якій вчора виповнилося 30 років, розповіла, як пройшов її день народження. Як виявилося, чоловік артистки, Олександр Корсун, організував їй вечірку-сюрприз, стилізовану під фільм про чарівника Гаррі Поттера, а також подарував їй мотоцикл і автомобіль Mini Cooper.

Свої подарунки MARUV вже встигла продемонструвати в Instastories.

"Приїхали майже всі мої близькі з різних куточків України, вчора була офігенна вечірка і класний подарунок. А ще у мене найкращий в світі чоловік – організував вечірку і подарував машину! Тепер буду вчитися їздити, і ще – мотоцикл", – поділилася співачка.

Скріншот: Instagram MARUV

Артистка зізналася, що вона дуже сильно хотіла мотоцикл і тепер чекає, коли настане літо, щоб покататися.

"Влітку ловіть мене на дорогах. Але я акуратний і відповідальний водій", – каже MARUV.

Нагадаємо, нещодавно MARUV в компанії Кіркорова і Ані Лорак повеселилася в Москві.

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