MARUV отримала в подарунок автомобіль і мотоцикл від чоловіка на свій ювілей – фото
Артистці виповнилося 30 років
Співачка MARUV, якій вчора виповнилося 30 років, розповіла, як пройшов її день народження. Як виявилося, чоловік артистки, Олександр Корсун, організував їй вечірку-сюрприз, стилізовану під фільм про чарівника Гаррі Поттера, а також подарував їй мотоцикл і автомобіль Mini Cooper.
Свої подарунки MARUV вже встигла продемонструвати в Instastories.
"Приїхали майже всі мої близькі з різних куточків України, вчора була офігенна вечірка і класний подарунок. А ще у мене найкращий в світі чоловік – організував вечірку і подарував машину! Тепер буду вчитися їздити, і ще – мотоцикл", – поділилася співачка.
Артистка зізналася, що вона дуже сильно хотіла мотоцикл і тепер чекає, коли настане літо, щоб покататися.
"Влітку ловіть мене на дорогах. Але я акуратний і відповідальний водій", – каже MARUV.
Нагадаємо, нещодавно MARUV в компанії Кіркорова і Ані Лорак повеселилася в Москві.
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