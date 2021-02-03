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Оле Поляковой устроили вечеринку-сюрприз. Гулял весь укршоубиз (фото, видео)

Сегодня, 11:40

Праздник устроили в честь прошедшего дня рождения Поляковой

Певица Оля Полякова отметила свой день рождения на Мальдивах. 37 лет поп-звезде исполнилось еще 17 января, но это не помешало друзьям и коллегам Оли устроить ей вечеринку-сюрприз вчера вечером, 2 февраля.

На праздник к Королеве ночи пришли телеведущая Маша Ефросинина, прима-балерина Екатерина Кухар, модель и певица Даша Астафьева, дизайнер Андре Тан, телеведущая Леся Никитюк, фешен-фотограф София Плакидюк и многие другие. Фото и видео с праздника гости публиковали в Instagram.

Фото: соцсети

"Вы видите момент, когда Оля Полякова выходит из гримерки в зал, будучи уверенной, что она будет петь на дне рождении у некоей именинницы! На самом же деле в зале собрались все ее друзья, чтобы сделать ей сюрприз и поздравить с днем рождения!" – написала в Instagram Маша Ефросинина.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На вечеринке звезды веселились под зажигательные треки, пели песни, делали фото и видео.

Видео: instagram.com/lesia_nikituk, facebook/polyakovamusic

Ранее вечеринку-сюрприз устроили для примы-балерины Екатерины Кухар.

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