Мальдивы, Карпаты и Бали: где на новогодних каникулах отдыхают Кароль, Дорофеева, Комаров и другие звезды

Не все предпочитают отдых дома

Несмотря н пандемию украинца не отказываются от отдыха за границей. Вот и некоторые звезды шоу-бизнеса предпочли отправиться на каникулы в теплые страны. Однако многие все же остались дома. Сегодня.Lifestyle знает, где проводят зимние каникулы селебритис.

Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Фото: instagram.com/komarovmir

Ведущий "Мира наизнанку" вместе со своей супругой наслаждаются теплом на Мальдивах. Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко дегустируют экзотические фрукты, исследуют дно океана и много фотографируются.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Фото: instagram.com/komarovmir

Тина Кароль

Тина Кароль отдыхает в Карпатах

Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль не только встречала Новый 2021 год дома в Карпатах, но и решила остаться там на некоторое время. Каждому из нас хочется на время укрыться от городской суеты, так почему бы не воспользоваться праздничными выходными.

Дорофеева и Дантес

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Звездная пара отправилась на Бали вместе с друзьями. Надя и Вова часто путешествовали до введения карантина в странах, так что пандемия им не помеха. Влюбленные нежатся на солнце и посещают местные заведения.

Ранее мы рассказывали, как украинские знаменитости встрелили Новый год 2021.

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