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Надя Дорофеева призналась, что уже переболела COVID-19

Сегодня, 13:43

Певица не уточнила, когда именно она заболела

Надя Дорофеева, которая неожиданно стала выглядеть как Тина Кароль, переболела "ковидом". Об этом певица рассказала своим подписчикам в Instastories. Когда это произошло и как протекала болезнь экс-участница "Время и Стекло" не сообщила.

Накануне кто-то из фанатов Нади поинтересовался у нее болела ли она COVID-19. Исполнительница ответила коротко: "Да".

Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva

Больше никаких подробностей Дорофеева не разглашает.

В начале осени сообщалось, что у Нади Дорофеевой было подозрение на коронавирус. Ее супруг Владимир Дантес тогда признался, что у певицы поднялась высокая температура, из-за чего они срочно сдали тесты на COVID-19. Результат был отрицательным.

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Сейчас Дорофеева активно занимается своими проектами и часто публикует новые видео и фото в Instagram.

Почему Надя Дорофеева боялась начинать сольную карьеру, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что беременная ведущая Василиса Фролова заразилась коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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