Мишина на Федишин, Жук на Никитюк: мы повторили голливудский челлендж с украинскими звездами
Сказка Elf on the shelf получила свое продолжение
Помните, как голливудские звезды устроили забавный фоточеллендж "Эльф на полке"? Сегодня.Lifestyle решили повторить его, только уже с украинскими звездами!
В чем суть челленджа? Есть сказка с рифмованным названием Elf on the shelf ("Эльф на полке"). В ней маленький эльф-разведчик пробирается в дома, где живут дети и следит за их поведением. Обо всем эльф рассказывает Санте Клаусу.
Актриса Элизабет Бэнкс решила поменять традицию, "посадив" себе на плечо в качестве эльфа Тома Хэнкса. Тем самым она создала челлендж, где звезды стали "сажать" на себя других знаменитостей с рифмующимися именами (Чопра на Опре, Хэнкс на Бэнкс и т.д.) по аналогии с Elf on the shelf.
Мы создали подборку из 20 украинских знаменитостей, где, к примеру, Артем Пивоваров стал эльфом Светланы Тарабаровой, а певица TAYANNA – эльфом Гайтаны. Смотрите, что получилось!
Звезда "Холостячки" Ксения Мишина стала "эльфом" певицы Ирины Федишин
Певец Артем Пивоваров "приземлился" на коллегу – Светлану Тарабарову.
Злата Огневич хорошо смотрится на плече у Потапа. Будто волшебная фея!
Катерина Осадчая стала эльфиком Тины Кароль.
А как вам такая пара телеведущих? Андрей Джеджула и Сергей Притула.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ненадолго "поселился" у певца EL Кравчук на плече.
Телеведущий и блогер Александр Педан и дизайнер Андре Тан. Какие стильные, правда?
Певица TAYANNA стала эльфом ее коллеги, певицы Гайтаны.
Следующая пара – хореограф и танцор Дмитрий Жук и телеведущая Леся Никитюк.
И на десерт! Осторожно, у нас у нас очень горячая парочка – Иракли Макацария и Дарья Астафьева.
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