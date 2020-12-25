Мишина на Федишин, Жук на Никитюк: мы повторили голливудский челлендж с украинскими звездами

Сказка Elf on the shelf получила свое продолжение

Помните, как голливудские звезды устроили забавный фоточеллендж "Эльф на полке"? Сегодня.Lifestyle решили повторить его, только уже с украинскими звездами!

В чем суть челленджа? Есть сказка с рифмованным названием Elf on the shelf ("Эльф на полке"). В ней маленький эльф-разведчик пробирается в дома, где живут дети и следит за их поведением. Обо всем эльф рассказывает Санте Клаусу.

Актриса Элизабет Бэнкс решила поменять традицию, "посадив" себе на плечо в качестве эльфа Тома Хэнкса. Тем самым она создала челлендж, где звезды стали "сажать" на себя других знаменитостей с рифмующимися именами (Чопра на Опре, Хэнкс на Бэнкс и т.д.) по аналогии с Elf on the shelf.

Мы создали подборку из 20 украинских знаменитостей, где, к примеру, Артем Пивоваров стал эльфом Светланы Тарабаровой, а певица TAYANNA – эльфом Гайтаны. Смотрите, что получилось!

Мишина на Федишин

Звезда "Холостячки" Ксения Мишина стала "эльфом" певицы Ирины Федишин

Ксения Мишина и Ирина Федишин Фото: Сегодня

Пивоваров на Тарабаровой

Певец Артем Пивоваров "приземлился" на коллегу – Светлану Тарабарову.

Артем Пивоваров и Светлана Тарабарова Фото: Сегодня

Злата на Потапе

Злата Огневич хорошо смотрится на плече у Потапа. Будто волшебная фея!

Злата Огневич и Потап Фото: Сегодня

Катерина на Тине

Катерина Осадчая стала эльфиком Тины Кароль.

Тина Кароль и Катерина Осадчая Фото: Сегодня

Джеджула на Притуле

А как вам такая пара телеведущих? Андрей Джеджула и Сергей Притула.

Сергей Притула и Андрей Джеджула Фото: Сегодня

Вакарчук на El Кравчук

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ненадолго "поселился" у певца EL Кравчук на плече.

EL Кравчук и Святослав Вакарчук Фото: Сегодня

Педан на Andre Tan

Телеведущий и блогер Александр Педан и дизайнер Андре Тан. Какие стильные, правда?

Андре Тан и Александр Педан Фото: Сегодня

TAYANNA на Гайтане

Певица TAYANNA стала эльфом ее коллеги, певицы Гайтаны.

TAYANNA и Гайтана Фото: Сегодня

Жук на Никитюк

Следующая пара – хореограф и танцор Дмитрий Жук и телеведущая Леся Никитюк.

Леся Никтюк и Дмитрий Жук Фото: Сегодня

Макацария на Дарье

И на десерт! Осторожно, у нас у нас очень горячая парочка – Иракли Макацария и Дарья Астафьева.

Иракли Макацария и Дарья Асатафьева Фото: Сегодня

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