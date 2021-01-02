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Зибров пьет рассол, а Билык не смешивает: как звезды избегают похмелья

Сегодня, 09:39

Кто из знаменитостей может "перебрать" на праздники

Как Ирина Билык спасается от похмелья, чем свое состояние после застолья улучшают Павел Зибров и Михаил Поплавский, и что рекомендует врач-нарколог? Все звездные советы борьбы с похмельем мы собрали в одном материале.

Чтобы на утро не стало плохо, кто-то заранее ест кусок сала или масла. А у Ирины Билык свой секрет бодрости. Немного женских хитростей, сила воли и на утро ты – королева.

"31 числа, все собираются за столом, открывают шампанское, потом уже идет и водочка, и коньячок. То есть шампанское вы еще пьете, бокальчик, может два. Но потом вы просто делаете вид и смотрите на всех вокруг вас. Вы замечаете, что все уже очень-очень веселые, держитесь", – рассказывает Билык.

Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Главное – не смешивать – рекомендует Павел Зибров. Но, если уж так случилось, что похмелье постигло, Павел Николаевич получает целебные запасы из собственного погреба.

"У меня есть бочонок с капустой, с яблоками. Этот сок, что выделяет капуста с яблоками – это такой закусон, это такой похмельмон", – делится певец.

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Рассолом улучшают свое состояние и большинство украинцев, которых опросили "Сегодня". В списке спасательных напитков – кефир и минералка.

Лучше всего во время интоксикации спасет вода. Употребляйте ее много, а еще лучше заварите имбирный чай и приготовьте с вечера вместо жареного мяса – насыщенный бульон.

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А вот избавляться похмелья алкоголем врачи категорически запрещают.

"Если это легкое похмелье, тогда действительно – это чай, витамин С, это свежий воздух, это какое-то очень легкое питание для того, чтоб, чтоб организм начал ферментироваться и перерабатывать все то негативные компоненты, которые принял до этого", – отмечает нарколог Владислав Сова.

Чтобы подняться на ноги быстрее, у Михаила Поплавского – есть свой совет: "Я если что-то пью, то я уже знаю, что голова не будет болеть – нужно качественную или водку, или коньяк, или хреновуху".

Михаил Поплавский
Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

О будущем похмелья следует подумать заранее, советуют специалисты. Напитки должны быть качественными. А чтобы следующее застолье далось легче – поднимать бокалы надо нечасто. Перерывы должны быть хотя бы полчаса. И застолья лучше заменить – танцами.

Авторы материала: Виктория Дмитренко, Андрей Шишлов и Иван Чагур, новости "Сегодня", телеканал "Украина".

Ранее мы также делились советами, как избавиться от похмелья после Нового года.

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