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Что там по хорошим новостям: звезды рассказали, за что благодарны 2020-му

Сегодня, 17:00

Узнайте, что хорошего произошло с украинскими знаменитостями в уходящем году

Уходящий 2020 год был не самым легким в истории человечества, но и не самым худшим. Плохие события просто происходят, и это не зависит от даты в календаре. И конкретно в данном случае в этой большой бочке дегтя оказалась и ложка меда!

Сегодня. Lifestyle расспросили у украинских знаменитостей, что хорошего с ними произошло в 2020 году, несмотря на весь его негатив.

Анатолий Анатолич, телеведущий

Ведущий "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" в этом году переболел COVID-19, но даже в этом он нашел позитив, ведь теперь у ведущего есть антитела. Анатолий Анатолич также рад, что ему удалось попутешествовать.

"В этом году дважды был в Штатах, а в конце года с семьей отдыхали в Египте. Хотя, конечно, большинство поездок пришлось отменить или перенести. Для меня важно, что в этом году я много времени провел со своей семьей. Как и многие, наверное, что-то переосмыслил в этой жизни. 2020-й преподнес нам хороший урок", – поделился Анатолий.

Ведущий Анатолий Анатолич
Ведущий Анатолий Анатолич
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

DZIDZIO, певец, актер, кинорежиссер

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома тоже нашел много плюсов в 2020-м и даже снял фильм!

"Я в том негативе нашел позитив. Мы начали прислушиваться друг к другу, замечать те мелочи, которые обычно упускали. В тех мелочах как раз люди и счастливы. Природа сказала: "Стоп, давайте жизнь не пропускать, а проживать". А еще я снял короткий метр – мистическую драму, с которой хочу поехать на международные фестивали. Это был переломный момент в моей жизни, в самый разгар карантина я себе тихо его снимал с командой", – рассказал нам певец.

DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: instagram.com/dzidzio

Владимир Остапчук, шоумен, стендап-комик, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина"

Владимир со своей супругой Кристиной тоже переболели COVID-19, но этот год им запомнится надолго, ведь в 2020-м пара сыграла свадьбу.

"В этом году программа "Зірковий шлях" мне даже дала премию "Ньюзмейкер года", а значит действительно событий в этом году было много! Не могу не сказать про свадьбу — это был очень важный, эмоциональный и волшебный день, который мне хочется проживать снова и снова. Еще в этот перечень позитивных событий 2020-го стоит внести 1 сентября, когда моя Эмилия пошла в первый класс. Для меня как для папы – это очень важный день", – поделился Владимир.

Также Владимир начал стендап-карьеру и сделал первые шаги в музыкальной сфере, выпустив песни "Как в фильмах Тарантино" и "Вечеринка года".

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кристина Остапчук, нотариус, супруга Владимира Остапчука

Для супруги Владимира Кристины этот год стал тоже очень важным в плане творчества.

"В этом году родился мой проект ORA — сообщество для девушек, которое мотивирует, развивает, заставляет чувствовать себя самой-самой уверенной, успешной, красивой и счастливой. На наших ивентах девушки находят друзей и находят себя. Помимо этого, мы с психологом сняли серию роликов "Ответили в директ", где анонимно разбираем письма подписчиц и отвечаем на их вопросы. В новом году я определенно хочу еще и еще развивать это комьюнити", – рассказала Кристина.

Кристина Остапчук
Кристина Остапчук
Фото: Виктор Распутин

Сергей Бабкин, певец и музыкант

Сергей Бабкин, как всегда, на позитиве! Певец дал неплохой совет, как улучшить себе настроение и вспомнить позитивные моменты в жизни.

"Не могу выделить одно или два позитивных события в 2020 году. Считаю: самое главное, что они были! Вот все говорят, что год не очень. Но хочу поделиться своей практикой: берете лист бумаги, садитесь и вспоминаете, что за год было хорошего, такого, что порадовало вас, за что вы можете поблагодарить кого-то конкретно или Вселенную. Начинаете ставить плюсики, и когда дойдете до конца года, увидите, сколько было всего хорошего. Сами удивитесь тому, сколько всего крутого произошло в этом году", – заверил Бабкин.

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: пресс-служба

Илона Гвоздева, победительница шоу "Танці з зірками" – 2018, хореограф

Наверное, самое главное событие года для Илоны, – это, конечно же, рождения сына Доминика.

"У меня впервые за несколько лет был такой длительный отпуск и было так много времени для моей семьи, что нам с супругом удалось повлиять на демографическую ситуацию в стране. Мы запланировали сыночка и 11 октября Доминик появился на свет. А также я с огромным удовольствием станцевала два эфира на восьмом месяце беременности в шоу "Танцы со звездами", – поделилась Илона.

Илона Гвоздева с мужем
Илона Гвоздева с мужем
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

IVAN NAVI, певец

Для украинского певца IVAN NAVI год выдался очень продуктивным, а также – подарил любовь! Певец выпустил новые хиты и встретил возлюбленную.

"Я очень рад тому, что песни "Коли тебе нема" и "Холодна ніч" очень крепко закрепились в эфирах радиостанций и авторитетного портал Tophit. И круто, что мы успели выдать еще и новогоднюю песню "Почнемо все спочатку". Она ждала своего часа четыре года. Большой подарок в личной жизни – у меня появилась любимая девушка, с которой во время карантина мы стали жить вместе", – поделился певец.

IVAN NAVI
IVAN NAVI
Фото: пресс-служба

Надеемся, что и у вас в 2020 году тоже были позитивные моменты, которые запомнятся на долгое время! С наступающим!

Ранее мы рассказывали, кто из звезд родился в год Быка. Мы также показывали, как украинские звезды украсили свои дома к Новому году и Рождеству.

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