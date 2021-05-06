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Легендарный Мортал Комбат возвращается! Мы посмотрели новую экранизацию игры – и это огонь

6 мая, 07:32

Коротко рассказываем о главных впечатлениях после просмотра Мортал Комбат – очередной экранизации легендарной компьютерной игры

В украинский прокат вышла новая экранизация культовой компьютерной игры Мортал Комбат. Сколько возникает ярких ассоциаций – магия, драки, убийства, кровь и при этом минимум текста. Идеальная игра! А как там новый фильм Саймона Маккуойда? Получилось ли обойти первую "Смертельную Битву" Пола У. С. Андерсона, выпущенную в 1995 году? Давайте попробуем разобраться.

Итак, если вы фанат Мортал Комбат, – вам ничего объяснять и не надо. Сложнее тем, кто не в курсе, кто там кого и зачем. Принадлежите ко второй категории людей? Тогда вот вам короткий экскурс.

Негативный персонаж (Саб-Зиро или же Би-Хан) из так называемого Внешнего Мира вполне предсказуемо хочет завоевать Земное царство. Чтобы этого не произошло, бог молнии Рейден собирает команду чемпионов. Они должны выиграть решающий десятый турнир и дать жителям Земли надежду на спасение.

Фото: New Line Cinema

Понятно, что в планы Рейдена вмешался одержимый властью и местью коварный Би-Хан. Злодей пытается ликвидировать неопытных чемпионов еще до начала состязаний.

В ход пошли беспринципные наемные убийцы: невидимая ящерица с уничтожающим все живое ядом, кровожадная людоедка (Милина), гарпия-психопатка (Нитара), многорукий зеленый тролль, которого почему-то все называют принцем (Горо), громила со смертоносным молотом (Рейко), а также таинственный Кабал с красными глазами и пугающей черной маской.

Фото: New Line Cinema

Собственно, зритель станет свидетелем грандиозной битвы сил добра и зла. Пристегните ремни, крови и спецэффектов будет много! Чего только стоит ужасная смерть гарпии Милины – ее разрезали на две части с помощью стальной шляпки Кун Лао...

Коротко о главных впечатлениях после просмотра фильма.

Начнем с плюсов: захватывающие драки и спецэффекты, хорошая операторская работа, удачный актерский состав и немножко хорошего юмора в исполнении морального урода Кано.

Главные минусы: довольно слабая и примитивная сюжетная линия, фрагментарность в раскрытии образов главных героев; затянутое и очень слезливое начало.

Понятно, что эта экранизация самого кровавого файтинга всех времен не претендует на статус культовой, но посмотреть там есть на что.

Оценка: 7,5/10.

Напомним, ранее мы посмотрели "Мелочи" с Джаредом Лето: почему стоит увидеть этот фильм. Кроме этого, появился список самых ожидаемых фильмов на Netflix в 2021 году.

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Источник: Сегодня
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