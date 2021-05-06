Легендарний Мортал Комбат повертається! Ми побачили нову екранізацію гри – і це вогонь

Коротко розповідаємо про головні враження після перегляду Мортал Комбат – чергової екранізації легендарної комп'ютерної гри

В український прокат вийшла нова екранізація культової комп'ютерної гри Мортал Комбат. Відразу ж виникають яскраві асоціації – магія, бійки, вбивства, кров й при цьому мінімум тексту. Ідеальна гра! А як новий фільм Саймона Маккуойда? Чи вийшло обійти першу "Смертельну Битву" Пола У. С. Андерсона, випущену в 1995 році? Спробуємо розібратися.

Отже, якщо ви фанат Мортал Комбат, – вам нічого пояснювати і не треба. Складніше тим, хто не в курсі, хто там кого і навіщо. Належите до другої категорії людей? Тоді ось вам короткий екскурс.

Негативний персонаж (Саб-Зіро або ж Бі-Хан) з так званого Зовнішнього Світу цілком передбачувано хоче завоювати Земне царство. Щоб цього не сталося, бог блискавки Рейден збирає команду чемпіонів. Вони мають виграти вирішальний десятий турнір і дати жителям Землі надію на порятунок.

Фото: New Line Cinema

Зрозуміло, що в плани Рейдена втрутився одержимий владою і помстою підступний Бі-Хан. Злодій намагається ліквідувати недосвідчених чемпіонів ще до початку змагань.

У хід пішли безпринципні наймані вбивці: невидима ящірка з отрутою, що знищує все живе, кровожерна людоїдка (Міліна), гарпія-психопатка (Нітара), багаторукий зелений троль, якого чомусь всі називають принцом (Горо), громило зі смертоносним молотом (Рейко), а також таємничий Кабал із червоними очима і страхітливою чорною маскою.

Фото: New Line Cinema

Власне, глядач фільму стане свідком грандіозної битви сил добра і зла. Пристебніть ремені, крові та спецефектів буде багато! Чого тільки варта жахлива смерть гарпії Міліни – її розрізали на дві частини за допомогою сталевого капелюшка Кун Лао...

Коротко про головні враження після перегляду фільму.

Почнемо з плюсів: захоплюючі бійки і спецефекти, хороша операторська робота, вдалий акторський склад й трошки хорошого гумору у виконанні морального виродка Кано.

Головні мінуси: досить слабка та примітивна сюжетна лінія, фрагментарність у розкритті образів головних героїв; затягнутий і дуже сльозливий початок.

Зрозуміло, що чергова екранізація найкривавішого файтинга всіх часів не претендує на статус культової, але загалом подивитися там є на що.

Оцінка: 7,5/10.

Нагадаємо, раніше ми подивилися "Дрібниці" з Джаредом Лето: чому варто побачити цей фільм. До того ж з'явився список найочікуваніших фільмів на Netflix 2021 року.

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