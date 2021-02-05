Загадочные убийства с Джаредом Лето. Впечатления от премьеры детектива "Мелочи"

Фильм вышел в украинский прокат 4 февраля

4 февраля в украинский прокат вышел детектив "Мелочи" Джона Ли Хэнкока. В центре сюжета – два детектива Джим и Джо (Рами Малек и Дензел Вашингтон соответственно), ищущих маньяка (Джаред Лето) в Лос-Анджелесе в 1990-х годах. Как все прошло и чем там дело кончилось, мы вам, конечно же, не расскажем, но поделимся своими впечатлениями.

Сразу пройдемся по главным героям. Побитый жизнью детектив по имени Джо (Дензел Вашингтон), павшая звезда правоохранительной системы Лос-Анджелеса, возвращается на родной участок и опять берется за расследование загадочного убийства.

Джо – это весьма трагический образ мужчины-трудогилика, посвятившего всю свою жизнь борьбе за справедливость. В итоге он остался у разбитого корыта на пороге сумасшествия (чтобы вы понимали, он видит приведения зверски убитых девушек).

Его жена давно ушла к другому ("и правильно сделала"), дети выросли, а на горизонте появился не менее талантливый и амбициозный приемник. Короче говоря, пора писать завещание и думать о вечности.

Новый детектив Джим (Рами Малек) – восходящая звезда правоохранительной системы Лос-Анджелеса. У него есть красавица жена, милые детки, огромный особняк с симпатичным задним двориком и стремительно развивающаяся карьера. До появления Джима его жизнь была прекрасной. Ключевое слово – была.

Помешанного на криминале маньяка-психопата сыграл Джаред Лето. Нужно признать, он отлично справился со своей задачей. Одни глаза чего стоят! Просто мурашки по коже. Видно, ему знакома психоделическая эстетика перехода выдающегося разума в бездонную пропасть порока.

Вообще, это достойный фильм, чтобы убить очередной субботний вечер (простите за каламбур). Драматургия кадра поставлена неплохо. Интрига держится до конца. Ну и там есть какой-то смысл, что, безусловно, вдохновляет нас и обнадеживает.

Единственное, что стоит отметить. В этой замечательной по своей сути форме с довольно сносным содержанием нет даже намека на мотивацию главного антагониста. Зачем он (маньяк) делал все эти страшные и крайне жестокие преступления? Если ради прикола, то я дико расстроен. Надеемся, эта запутанная история получит логическое продолжение. Ждем.

Оценка: 8/10.

Напомним, ранее мы делились с вами впечатлениями от премьеры фильма "Чудо-женщина". Кроме этого, появился список самых ожидаемых фильмов на Netflix в 2021 году.

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