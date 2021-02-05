Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Загадочные убийства с Джаредом Лето. Впечатления от премьеры детектива "Мелочи"

Сегодня, 17:45

Фильм вышел в украинский прокат 4 февраля

4 февраля в украинский прокат вышел детектив "Мелочи" Джона Ли Хэнкока. В центре сюжета – два детектива Джим и Джо (Рами Малек и Дензел Вашингтон соответственно), ищущих маньяка (Джаред Лето) в Лос-Анджелесе в 1990-х годах. Как все прошло и чем там дело кончилось, мы вам, конечно же, не расскажем, но поделимся своими впечатлениями.

Сразу пройдемся по главным героям. Побитый жизнью детектив по имени Джо (Дензел Вашингтон), павшая звезда правоохранительной системы Лос-Анджелеса, возвращается на родной участок и опять берется за расследование загадочного убийства.

Фото: Warner Bros. Pictures Ukraine

Джо – это весьма трагический образ мужчины-трудогилика, посвятившего всю свою жизнь борьбе за справедливость. В итоге он остался у разбитого корыта на пороге сумасшествия (чтобы вы понимали, он видит приведения зверски убитых девушек).

Его жена давно ушла к другому ("и правильно сделала"), дети выросли, а на горизонте появился не менее талантливый и амбициозный приемник. Короче говоря, пора писать завещание и думать о вечности.

Читайте также:
Теракт в киевской опере, российский олигарх и игры со временем: впечатления от премьеры фильма "Довод"

Новый детектив Джим (Рами Малек) – восходящая звезда правоохранительной системы Лос-Анджелеса. У него есть красавица жена, милые детки, огромный особняк с симпатичным задним двориком и стремительно развивающаяся карьера. До появления Джима его жизнь была прекрасной. Ключевое слово – была.

Фото: Warner Bros. Pictures Ukraine

Помешанного на криминале маньяка-психопата сыграл Джаред Лето. Нужно признать, он отлично справился со своей задачей. Одни глаза чего стоят! Просто мурашки по коже. Видно, ему знакома психоделическая эстетика перехода выдающегося разума в бездонную пропасть порока.

Фото: Warner Bros. Pictures Ukraine

Вообще, это достойный фильм, чтобы убить очередной субботний вечер (простите за каламбур). Драматургия кадра поставлена неплохо. Интрига держится до конца. Ну и там есть какой-то смысл, что, безусловно, вдохновляет нас и обнадеживает.

Фото: Warner Bros. Pictures Ukraine

Единственное, что стоит отметить. В этой замечательной по своей сути форме с довольно сносным содержанием нет даже намека на мотивацию главного антагониста. Зачем он (маньяк) делал все эти страшные и крайне жестокие преступления? Если ради прикола, то я дико расстроен. Надеемся, эта запутанная история получит логическое продолжение. Ждем.

Оценка: 8/10.

Напомним, ранее мы делились с вами впечатлениями от премьеры фильма "Чудо-женщина". Кроме этого, появился список самых ожидаемых фильмов на Netflix в 2021 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Коллега Арми Хаммера по "Зови меня своим именем" снимется в фильме о каннибале Всемирный день The Beatles: в каких фильмах звучали песни легендарной группы Кино на вечер: 10 лучших фильмов с Джимом Керри Самые популярные фильмы в онлайн-кинотеатрах в 2020 году.
кино фильм премьеры трейлер отзывы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
Чем занимаются дети самого обаятельного итальянца Челентано
Чем занимаются дети самого обаятельного итальянца Челентано

Популярные статьи

Сегодня, 17:21Вкусно

Простые рецепты на 14 февраля: 5 блюд в виде сердца

Сегодня, 13:50Фаново

День блаженной Ксении Петербургской: история, житие и чудеса известной святой

Сегодня, 13:47Звездно

Умер Виталий Альшанский – актер "Бригады" и "Полицейского с Рублёвки"

Сегодня, 05:59Психо

Гороскоп на сегодня 5 февраля: у Водолея идеальный день, а Рыбам нельзя спешить

Вчера, 18:11Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Вчера, 16:48Фаново

День влюбленных: кто такой Валентин и что не так с этим праздником

Вчера, 13:15Здорово

Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии

Вчера, 09:30Звездно

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Вчера, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 4 февраля: Девам нужен план, а Весы будут в шоке от своей продуктивности

3 февраляВкусно

Как испечь простой шоколадный торт на День святого Валентина

3 февраляЗвездно

Откровенные фото звезд, которые все обсуждают

3 февраляПсихо

Что делать 14 февраля, если вы без пары: пять идей

3 февраляЗвездно

Оле Поляковой устроили вечеринку-сюрприз. Гулял весь укршоубиз (фото, видео)

3 февраляЗвездно

Вера Брежнева отмечает день рождения: как менялась внешность певицы

3 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 февраля: Ракам нужно быть уверенными в себе, а Львы смогут реализовать все задуманное

2 февраляЗвездно

Камалия призналась, какой самый дорогой подарок ей делал супруг-миллионер

Новости партнеров

Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Внучка Ротару показала романтические фото с женихом-миллионером
Внучка Ротару показала романтические фото с женихом-миллионером
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Андрей Мерзликин шокировал публику
Андрей Мерзликин шокировал публику
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять