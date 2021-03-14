Фильм "Аватар" отобрал у "Мстителей" звание самого кассового фильма в истории кино

Картине Джеймса Кэмерона удалось повысить кассовые сборы благодаря повторному показу в Китае

"Аватар" снова стал самой кассовой лентой в истории кинематографа. Картина Джеймса Кэмерона заработала дополнительные 8,9 миллионов долларов во время повторного показа в Китае, тем самым сдвинув с первого места "Мстители: Финал". Об этом пишет Deadline.

"Аватар" вышел в кинотеатрах 12 марта, а к вечеру 13 марта заработал 8,9 миллионов долларов. В сумме касса фильма теперь составляет 2 798 579 794 доллара.

Кадр из фильма "Аватар" Фото: themoviedb.org

До этого самым кассовым фильмом считался блокбастер братьев Руссо "Мстители: Финал", вышедший в 2019 году. Эта картина студии Marvel заработала 2 797 501 328 долларов.

К слову, и "Аватар" и "Мстители: Финал" принадлежат компании Disney.

"Мстители: Финал" Фото: twitter.com/Avengers

Ранее Джеймс Кэмерон представил концепт-арты продолжения своего легендарного фильма. Ожидалось, что "Аватар 2" выйдет до конца 2021 года, но затем премьеру отложили на 2022 год.

Мы также писали, что Rotten Tomatoes назвали лучшим фильмом года "Мстителей: Финал".

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