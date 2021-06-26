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Мадонна с обнаженной грудью выступила на закрытой ЛГБТ-вечеринке (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июня, 09:36
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Поп-королева собрала 200 тысяч долларов во время вечеринки по случаю #pridemonth. Туда она пришла вместе со своей дочкой
Мадонна выступила на закрытой вечеринке в честь "Месяца гордости"
Мадонна выступила на закрытой вечеринке в честь "Месяца гордости" / Фото: Twitter, Instagram

62-летняя Мадонна, которая недавно отпраздновала 90-летие своего отца, стала звездой вечеринки ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке. Певица выступила перед публикой в тесном клубе, чтобы собрать 200 тысяч долларов на благотворительность.

Снимки Мадонны в голубом парике и сетчатом топе, едва прикрывавшем грудь звезды, разлетелись по Twitter и Instagram.

Мадонна на вечеринке в Нью-Йорке. Фото: twitter.com/Campanario/
Мадонна на вечеринке в Нью-Йорке. Фото: twitter.com/Campanario/

На ивент, кстати, Мадонна пришла вместе со своей дочерью Лурдес, которая тоже оделась весьма откровенно и смело. Что уж тут говорить, таков дресс-код!

Дочь Мадонны Лурдес. Фото: twitter.com/Madonna86049046
Дочь Мадонны Лурдес. Фото: twitter.com/Madonna86049046

Мадонна
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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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