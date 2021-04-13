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Мадонна купила дом известного певца за 19 миллионов (фото)

Сегодня, 16:17

Особняк в Хидден-Хиллс канадский исполнитель The Weeknd приобрел в 2017 году за 18 миллионов долларов. Теперь недвижимость принадлежит 62-летней певице

На территории особняка, площадью более тысячи квадратных метров, расположены бассейн, баскетбольная площадка, гараж, террасы, тренажерный зал и кинотеатр. Всего в доме семь спален, девять ванных комнат, а еще две дополнительные находятся в гостевом доме.

Фото: Realtor.com

The Weeknd продавал дом за 21 миллион долларов, но Мадонна заплатила ему 19,3 миллионов долларов, пишет New York Post.

Фото: Realtor.com

В роскошном доме есть зал с двойным потолком и двухэтажной оконной стеной, винный погреб и бар. Интерьер выполнен в белых тонах, дереве и мраморе.

Фото: Realtor.com
Фото: Realtor.com
Фото: Realtor.com
Фото: Realtor.com
Фото: Realtor.com

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Фото: Realtor.com
Фото: Realtor.com
Фото: Realtor.com
Фото: Realtor.com
Фото: Realtor.com

СМИ пишут, что The Weeknd переехал жить в шикарный пентхаус за 21 миллион долларов в районе Вествуд в Лос-Анджелесе. Он также арендует пентхаус Tribeca за 60 000 долларов в месяц.

Ранее мы писали, что The Weeknd устроил бойкот "Грэмми" из-за предвзятости организаторов.

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