Мадонна з оголеними грудьми виступила на закритій ЛГБТ-вечірці (фото)

Поп-королева зібрала 200 тисяч доларів під час вечірки з нагоди #pridemonth. Туди вона прийшла разом зі своєю дочкою

Мадонна виступила на закритій вечірці на честь "Місяця гордості" / Фото: Twitter, Instagram

62-річна Мадонна, яка нещодавно відсвяткувала 90-річчя свого батька, стала зіркою вечірки ЛГБТ-спільноти в Нью-Йорку. Співачка виступила перед публікою в тісному клубі, щоб зібрати 200 тисяч доларів на благодійність.

Знімки Мадонни в блакитній перуці і сітчастому топі, що ледь прикривав груди зірки, розлетілися по Twitter і Instagram.

Мадонна на вечірці в Нью-Йорку. Фото: twitter.com/Campanario/

На івент, до речі, Мадонна прийшла разом зі своєю дочкою Лурдес, яка теж одяглася дуже відверто і сміливо. Що вже тут говорити, такий дрес-код!

Дочка Мадонни Лурдес. Фото: twitter.com/Madonna86049046

Барна стійка – замість сцени, готель – замість концертного майданчика. Мадонна виконала для своїх шанувальників старі та нові хіти. Ось уривок з піснею Hung Up, опублікований в соцмережі.

De grande quiero tener la energía de My Queen Madonna https://t.co/eKYfOF7JKg - Perrita Psicóloga (@PerritaSicologa) June 26, 2021

До речі на аукціоні, що відбувся перед виступом, Мадонна продала свої полароїдні знімки з автографами.

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