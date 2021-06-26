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Мадонна з оголеними грудьми виступила на закритій ЛГБТ-вечірці (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 червня, 09:36
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Поп-королева зібрала 200 тисяч доларів під час вечірки з нагоди #pridemonth. Туди вона прийшла разом зі своєю дочкою
Мадонна виступила на закритій вечірці на честь "Місяця гордості"
Мадонна виступила на закритій вечірці на честь "Місяця гордості" / Фото: Twitter, Instagram

62-річна Мадонна, яка нещодавно відсвяткувала 90-річчя свого батька, стала зіркою вечірки ЛГБТ-спільноти в Нью-Йорку. Співачка виступила перед публікою в тісному клубі, щоб зібрати 200 тисяч доларів на благодійність.

Знімки Мадонни в блакитній перуці і сітчастому топі, що ледь прикривав груди зірки, розлетілися по Twitter і Instagram.

Мадонна на вечірці в Нью-Йорку. Фото: twitter.com/Campanario/
Мадонна на вечірці в Нью-Йорку. Фото: twitter.com/Campanario/

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На івент, до речі, Мадонна прийшла разом зі своєю дочкою Лурдес, яка теж одяглася дуже відверто і сміливо. Що вже тут говорити, такий дрес-код!

Дочка Мадонни Лурдес. Фото: twitter.com/Madonna86049046
Дочка Мадонни Лурдес. Фото: twitter.com/Madonna86049046

Барна стійка – замість сцени, готель – замість концертного майданчика. Мадонна виконала для своїх шанувальників старі та нові хіти. Ось уривок з піснею Hung Up, опублікований в соцмережі.

До речі на аукціоні, що відбувся перед виступом, Мадонна продала свої полароїдні знімки з автографами.

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Раніше ми писали, що Мадонну переплутали з Юлією Тимошенко.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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