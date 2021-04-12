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24-летнюю дочь Мадонны затроллили за небритые подмышки

Сегодня, 12:07

Певица запостила совместное фото с дочкой, которую раскритиковали фолловеры

62-летняя американская певица Мадонна, которая ранее страстно поцеловалась с бойфрендом на видео, позировала в обнимку со своей 24-летней дочкой Лурдес Леон. Но фото, которое звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвало бурную реакцию подписчиков. Они не оценили смелое решение Лурдес выйти на публику с небритыми подмышками.

На снимке Мадонна обнимает свою дочь-модель, в то время как та делает селфи. Рука Лурдес была приподнята, так что камера запечатлела открытые подмышки девушки.

Леон Лурдес и Мадонна
Леон Лурдес и Мадонна
Фото: instagram.com/madonna

Но подписчики Мадонны раскритиковали Лурдес Леон за такой внешний вид:

  • "Это не гигиенично"
  • "О, Боже! Она не побрила свои подмышки?"
  • "Черт, ей нужно побрить свои подмышки"
  • "Эм, девушке нужна бритва"
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Ранее Мадонна в одном белье смутила Сеть новыми фото.

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Мадонна дети звезд
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