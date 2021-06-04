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Мадонна отметила 90-летие своего отца на семейном винограднике: редкие кадры

Сегодня, 16:24

Знаменитая певица опубликовала ряд трогательных семейных фото со своими детьми и отцом Сильвио Чикконе, который проживает в штате Мичиган

Мадонна отпраздновала юбилей своего отца
Мадонна отпраздновала юбилей своего отца
Фото: instagram.com/madonna

Легендарная американская певица Мадонна, которая купила дом за 19 миллионов долларов, отметила день рождения своего отца Сильвио Чикконе в кругу семьи. Вместе с детьми артистка приехала в свой родной штат Мичиган, где и отметила 90-летие папы.

Певица опубликовала серию фото и видео с родными в Instagram и трогательно подписала публикацию.

"Мой отец – борец, он рос итальянским иммигрантом в США и пережил множество травм, но всегда упорно трудился ради всего, что у него было. Он научил меня тому, как важен тяжкий труд. Еще раз благодарю тебя. Провести твое 90-летие с детьми на семейном винограднике – это было одним из самых важных событий", – написала Мадонна.

Отец Мадонны, Сильвио, был физиком-оптиком по образованию, а со временем сделал карьеру ведущего инженера-конструктора оборонного КБ концерна Chrysler/GM. Он также всегда был консервативным католиком: каждое воскресенье ходил в церковь и исполнял обязанности дьякона.

Madonna (@madonna)

На кадрах вместе с 62-летней артисткой запечатлены и ее дети: 24-летняя Лурдес, 15-летний Дэвида Банду, 15-летний Мерси Джеймс и восьмилетние Стелла и Эстер. Похоже, что на празднике не было лишь 20-летнего сына певицы Рокко.

Четверых своих младших детей Мадонна усыновила, а Лурдес и Рокко – ее биологические дети. Дочь артистка родила от фитнес-тренера Карлоса Леона, а отцом Рокко является известный режиссер Гай Ричи, за которым Мадонна была замужем.

К слову, недавно Лурдес зарегистрировалась в Instagram и буквально сразу же попала в скандал. Модель ни на кого не подписывается и дерзко отвечает пользователям сети в комментариях под своими постами. За сутки на страницу Лурдес подписались почти 45 тысяч фолловеров.

Уверены, что на празднике в честь дня рождения отца Мадонны не обошлось без угощений и напитков. Ранее мы рассказывали, какие напитки предпочитает Мадонна, Ким Кардашьян, Кейт Мосс и другие знаменитости.

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