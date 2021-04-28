Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Юль Владимировна, это вы?: Тимошенко перепутали с Мадонной (фото)

Сегодня, 14:19

В соцсети Мадонна запостила новое эпатажное селфи, на котором соблазнительно приоткрыла рот. Но певицу не узнали в Сети и подумали, что это Мадонна

62-летняя Мадонна, которая сделала соблазнительное селфи, напомнила пользователям в Сети 60-летнюю лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Две знаменитых женщины неожиданно оказались слишком похожи друг на друга особенно после того, как Юлия Тимошенко сменила имидж.

К фотографии, опубликованной на Facebook-странице "Сегодня Life", один пользователь оставил забавный комментарий.

  • "Юльладимировна, вы?"

На фото эпатажная Мадонна позирует в очках-бабочках, соблазнительно коснувшись губы языком.

Мы сравнили фотографии американской певицы и народного депутата Украины Юлии Тимошенко.

Мадонна и Юлия Тимошенко
Мадонна и Юлия Тимошенко
Фото: instagram.com/madonna, instagram.com/yulia_tymoshenko

Ранее певицу Тину Кароль сравнили с Мадонной и Бейонсе после того, как она представила live-концерт в соблазнительных нарядах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тимошенко сменила имидж. Оцените новую прическу "леди Ю" – фото 15 долларов за выступление — экс-продюсер Поляковой о том, как на самом деле начиналась карьера звезды Тина Кароль начала снова писать песни — объясняет, что "влюблена как дура"
Мадонна Юлия Тимошенко певица
Источник: instagram.com/yulia_tymoshenko
Реклама

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Ольга Сумская ответила на критику сестры в свой адрес
Ольга Сумская ответила на критику сестры в свой адрес

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 19:30Звездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

Вчера, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:21Звездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Вчера, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

26 апреляВкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреляВкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

26 апреляВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

26 апреляВкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

26 апреляЗвездно

Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: кому завещала кресло певица

26 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

Новости партнеров

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять