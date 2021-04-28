Юль Владимировна, это вы?: Тимошенко перепутали с Мадонной (фото)

В соцсети Мадонна запостила новое эпатажное селфи, на котором соблазнительно приоткрыла рот. Но певицу не узнали в Сети и подумали, что это Мадонна

62-летняя Мадонна, которая сделала соблазнительное селфи, напомнила пользователям в Сети 60-летнюю лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Две знаменитых женщины неожиданно оказались слишком похожи друг на друга особенно после того, как Юлия Тимошенко сменила имидж.

К фотографии, опубликованной на Facebook-странице "Сегодня Life", один пользователь оставил забавный комментарий.

"Юльладимировна, вы?"

На фото эпатажная Мадонна позирует в очках-бабочках, соблазнительно коснувшись губы языком.

Мы сравнили фотографии американской певицы и народного депутата Украины Юлии Тимошенко.

Мадонна и Юлия Тимошенко Фото: instagram.com/madonna, instagram.com/yulia_tymoshenko

Ранее певицу Тину Кароль сравнили с Мадонной и Бейонсе после того, как она представила live-концерт в соблазнительных нарядах.

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