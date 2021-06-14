Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Избранница хореографа – сверстница его внучки. Они познакомились в ювелирном магазине, когда Чапкису стало плохо

Григорий Чапкис Фото: Сегодня

Два года назад все обсуждали роман на тот момент 89-летнего Григория Чапкиса и его 38-летней возлюбленной. А в сентябре 2020 года знаменитый хореограф объявил, что они поженились.

При жизни Григорий Николаевич был женат четырежды. Многие считают Чапкиса, о смерти которого стало известно вчера вечером, примером того, как нужно относиться к жизни – любить, несмотря на то, сколько тебе лет.

Предлагаем узнать, что народный артист Украины говорил о своей молодой супруге, где они познакомились и были ли у них интимные отношения.

Случайная встреча

О последней жене Григория Николаевича информации очень мало. Известно, что ее зовут Людмила, она моложе Чапкиса на 51 год, вероятно, работает директором ювелирного магазина.

Григорий Чапкис Фото: Instagram

"Я шесть лет был один. И мне было очень тяжело. Случайно зашел в магазин и закашлялся. Директор этого магазина говорит: "Ой, вы кашляете, да? Держите таблеточку, она вам поможет. Все. Побыл там, купил себе кольцо и ушел. На второй день в девять утра звонок – "А вы выпили таблетку?" – вспомнил судьбоносную встречу Григорий Николаевич в интервью программе "Світське життя" еще 29 февраля на концерте, посвященном его 90-летию.

Тогда Чапкис признался, что не собирается устраивать пышное торжество. Он также с юмором отметил: "Я посчитал, что каждые 25 лет меняю квартиру, машину и жену".

Одно целое

В интервью Дмитрию Гордону Григорий Чапкис сказал, что уже и не думал в таком возрасте встретить вторую половинку. Отметим, что до этого хореограф трижды был женат. С третьей женой артист прожил в браке 24 года, а когда она ушла на пенсию, они решили расстаться.

Григорий Николаевич также отметил, что многие молодые люди отождествляют понятие любви с интимными отношениями.

Хореограф Григорий Чапкис Фото: Instagram

"Многие молодые люди думают, что слово любовь означает "секс". А это неправда. Понятие любовь – это отношения с обществом, с жизнью, с детьми, с творчеством, с тем, что вас окружает. Когда вы с женщиной соединяетесь в одно целое, и что-то мешает или начинает мешать, секс уходит на второй или на третий план. Говорят, что медовый месяц – это бочка с дерьмом и сверху – прослойка меда. А я добрался до этого меда на закате", – объяснил хореограф.

Чапкис рассказал, что встретил Людмилу случайно, когда уже "махнул на себя рукой". На вопрос Дмитрия, любит ли Григорий Николаевич свою молодую жену, хореограф ответил: "Это мало сказать. Что-то происходит божественное, одухотворенное. Она не чувствует моего возраста, а я ее. Мы оба слились в одно целое".

Интимный вопрос

Также Дмитрий поинтересовался, есть ли у хореографа с любимой интимные отношения.

"А как же! Она меня принимает таким, какой я есть. Все, что дано Богом, на сегодняшний день...Но я же вам говорю, я сам себя не узнаю", – сказал артист.

Григорий Чапкис вернется на "Танці з зірками" Фото: пресс-служба

Ранее Григорий Николаевич также заявлял: "Я могу прожить без хлеба, а без секса – не могу. А за всеми остальными подробностями – к ней. А поскольку сейчас все журналисты хотят к ней, она убегает от них".

Но не это является главным в отношениях, по мнению Чапкиса. Хореографа всегда привлекали в первую очередь умные женщины. А его новая супруга таковой и является.

"Самое главное, что я всегда ценил в женщине – это ум, а не длинные ноги", – сказал Григорий Николаевич.

Деньги и наследство

На все провокационные вопросы журналистов хореограф тактично ответил, что его супруга зарабатывает больше.

По словам Чапкиса, его родственники уверены, что молодая жена ждет кончины хореографа, чтобы забрать все его имущество себе. Но, как признался сам Григорий Николаевич, его новая возлюбленная более финансово обеспечена, чем он.

"Молодая, красивая, умная, и, самое главное, – она богаче меня, будьте спокойны", – говорил Григорий Николаевич.

Напомним, что ранее сын Григория Чапкиса назвал причину его смерти.

Все подробности в спецтеме Смерть Григория Чапкиса

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