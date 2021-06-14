Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

Обраниця хореографа – ровесниця його внучки. Вони познайомилися в ювелірному магазині, коли Чапкісу стало погано

Григорій Чапкіс Фото: Сьогодні

Два роки тому всі обговорювали роман на той момент 89-річного Григорія Чапкіса та його 38-річної коханої. А у вересні 2020 року знаменитий хореограф оголосив, що вони одружилися.

За життя Григорій Миколайович був одружений чотири рази. Багато хто вважає Чапкіса, про смерть якого стало відомо вчора ввечері, прикладом того, як потрібно ставитися до життя – любити, незважаючи на те, скільки тобі років.

Пропонуємо дізнатися, що народний артист України говорив про свою молоду дружину, де вони познайомилися і чи були у них інтимні стосунки.

Випадкова зустріч

Про останню дружину Григорія Миколайовича інформації дуже мало. Відомо, що її звуть Людмила, вона молодша за Чапкіса на 51 рік, ймовірно, працює директоркою ювелірного магазину.

Григорій Чапкіс Фото: Instagram

"Я шість років був один. І мені було дуже важко. Випадково зайшов до магазину і закашлявся. Директор цього магазину говорить: "Ой, ви кашляєте, так? Тримайте пігулку, вона вам допоможе. Усе. Побув там, придбав собі каблучку і пішов. На другий день о дев'ятій ранку дзвінок – "А ви випили пігулку?" – згадав доленосну зустріч Григорій Миколайович в інтерв'ю програмі "Світське життя" ще 29 лютого на концерті, присвяченому його 90-річчю.

Тоді Чапкіс зізнався, що не збирається влаштовувати пишне торжество. Він також з гумором зазначив: "Я порахував, що кожні 25 років міняю квартиру, машину і дружину".

Одне ціле

В інтерв'ю Дмитру Гордону Григорій Чапкіс сказав, що вже й не думав в такому віці зустріти другу половинку. Зазначимо, що до цього хореограф тричі був одружений. З третьою дружиною артист прожив у шлюбі 24 роки, а коли вона пішла на пенсію, вони вирішили розлучитися.

Григорій Миколайович також зазначив, що зараз багато молодих людей ототожнюють поняття любові з інтимними стосунками.

Хореограф Григорій Чапкіс Фото: Instagram

"Багато молодих людей думають, що слово любов означає "секс". А це неправда. Поняття любов – це стосунки з суспільством, з життям, з дітьми, з творчістю, з тим, що вас оточує. Коли ви з жінкою з'єднуєтеся в одне ціле, і щось заважає або починає заважати, секс йде на другий або на третій план. Кажуть, що медовий місяць – це бочка з лайном і зверху – прошарок меду. А я добрався до цього меду на заході", – пояснив хореограф.

Чапкіс розповів, що зустрів Людмилу випадково, коли вже "махнув на себе рукою". На питання Дмитра, чи любить Григорій Миколайович свою молоду дружину, хореограф відповів: "Це мало сказати. Щось відбувається божественне, натхненне. Вона не відчуває мого віку, а я її. Ми обидва злилися в одне ціле".

Інтимне питання

Також Дмитро поцікавився, чи є у хореографа з коханою інтимні стосунки.

"А як же! Вона мене приймає таким, який я є. Все, що дано Богом, на сьогоднішній день...Але я ж вам кажу, я сам себе не впізнаю", – сказав артист.

Фото: прес-служба

Раніше Григорій Миколайович також заявляв: "Я можу прожити без хліба, а без сексу – не можу. А за всіма іншими подробицями – до неї. А оскільки зараз всі журналісти хочуть до неї, вона тікає від них".

Але не це є головним у стосунках, на думку Чапкіса. Хореографа завжди приваблювали насамперед розумні жінки. А його нова дружина є саме такою.

"Найголовніше, що я завжди цінував у жінці – це розум, а не довгі ноги", – сказав Григорій Миколайович.

Гроші та спадок

На всі провокаційні запитання журналістів хореограф тактично відповів, що його дружина заробляє більше.

За словами Чапкіса, його родичі впевнені, що молода дружина чекає смерті хореографа, щоб забрати все його майно собі. Але, як зізнався сам Григорій Миколайович, його нова кохана більш фінансово забезпечена, ніж він.

"Молода, красива, розумна, і, найголовніше, – вона багатша за мене, будьте спокійні", – казав Григорій Миколайович.

Нагадаємо, що раніше син Григорія Чапкіса назвав причину його смерті.

Всі подробиці в спецтемі Смерть Григорія Чапкіса

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