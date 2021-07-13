Юлия Санина, alyona alyona, Onuka и Артем Пивоваров записали саундтрек к комедии прямо на Atlas Weekend

Гости популярного музыкального фестиваля Atlas Weekend первыми услышали сандтрек к предстоящей комедии "Лучшие выходные", в которой снялись Ирма Витовская и Дарья Петрожицкая

Юлия Санина, ALYONA ALYONA, ONUKA и Артем Пивоваров представили саундтрек к фильму "Лучшие выходные" / Фото: пресс-служба

В день закрытия фестиваля Atlas Weekend, в формате киносъемки состоялась премьера саундтрека "Твой день" к новой украинской комедии "Лучшие Выходные" совместного производства киностудии FILM.UA и Atlas Weekend. Песню исполнили Onuka, Артем Пивоваров, alyona alyona и группа The Hardkiss.

Выступление звезд и сама песня стали частью сюжета предстоящего фильма в целом и также его неожиданного финала. Таким образом, пока воскресным вечером исполнители зажигали фестиваль, актеры и съемочная группа, состоящая из 80 человек, работали, чтобы заснять это невероятное выступление.

Такого в Украине действительно еще не было – вплести концерт в киносюжет, собрать артистов номер один страны и во время их выступления отснять материалы для будущего фильма, не имея шансов на ошибку. У нас было ограниченное время и реальная массовка: без дублей и фальши мы сделали нечто уникальное! Кино вдохновляет музыку, музыка вдохновляет кино: после тяжелого рока пандемии наша коллаборация – точно символ возрождения креативной индустрии, – рассказывает продюсер картины Анна Елисеева.

На фестивале Atlas Weekend сняли часть фильма "Лучшие выходные" / Фото: пресс-служба

Музыкальный идеолог и саунд-продюсер и песни, и фильма "Лучшие Выходные" – The Maneken (Евгений Филатов). А артисты разных жанров – хип-хопа, рока, электронной и поп-музыки, объединяясь, словно иллюстрируют идею фильма: чтобы произошло что-нибудь крутое и новое, нужно сделать что-то неожиданное и выйти за рамки привычного.

"Лучшие Выходные" будет третьей полнометражной картиной, где я выступаю как композитор. Для этого фильма я не только пишу прикладную музыку, но и продюсирую композицию, в записи которой принимают участие Alyona Alyona, ONUKA, Артем Пивоваров и The Hardkiss. В итоге, песня будет не только саундтреком к картине, а еще и гимном Atlas Weekend, – рассказывает Евгений Филатов.

Юлия Санина отметила, что идея записать гимн для Atlas Weekend появилась уже давно, ведь фестиваль масштабный и ему не хватало такой песни.

Очень классная компания артистов, исполнивших этот гимн вместе – это все мои друзья, хорошие знакомые, поэтому нам было очень легко найти общий язык. Создавалась песня общими усилиями – основу написал The Maneken, затем каждый как бусинки нанизал свои идеи и мелодии, и теперь у нас есть такая интересная коллаборация. Конечно, интересными были и съемки самого фильма, в которых мы приняли участие после нашего концерта. Это новые для меня ощущения, я впервые снималась в художественном фильме. Могу сказать, что профессия актера очень сложна, мы разошлись где-то в три часа ночи, но на позитиве. Интересно будет увидеть на экране результат, – рассказала Юлия Санина.

Юлия Санина на Atlas Weekend / Фото: пресс-служба

Очень приятно, что после выступления группы The Hardkiss люди не разошлись и остались для того, чтобы стать одним целым со съемочным процессом, с этим большим событием. Люди помогали нам создать атмосферу кача, огромного кайфа от музыки. Мне кажется, что все артисты, вышедшие вчера на сцену, приятно удивили людей своим треком и тем, что вообще происходило на сцене. Это был настоящий перформанс, – описывает свои эмоции Alyona Alyona.

alyona alyona на Atlas Weekend-2021 / Фото: пресс-служба

А вот Onuka, которая обычно не записывает треки с другими артистами, согласилась записать песню для фильма по нескольким причинам.

Мне понравилась идея, что моя партия сопилки станет своеобразным лейтмотивом трека. К тому же, я восхищаюсь творчеством артистов, принявших участие в создании трека. Для меня лично они – наиболее яркие исполнители новой украинской музыки. И поскольку музыку написал Евгений Филатов, я решила поступиться своими правилами, довериться судьбе и принять участие в этом действе. В такой компании это было интересно и почетно, – комментирует Onuka.

ONUKA на Atlas Weekend / Фото: пресс-служба

4 стихии, 4 разных стиля и 4 представителя новой волны украинской музыки объединились для того, чтобы подарить картине "Лучшие Выходные" и фестивалю симбиоз эмоций и энергии, объединяя все в одну историю. Включаю "режим ожидания"!, – говорит Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров на Atlas Weekend / Фото: пресс-служба

Представить саундтрек к фильму на фестивале было крутой идеей – все были в восторге от этого сюрприза. А мы услышали, как песня звучит под открытым небом. Я считаю, что это невероятная коллаборация, которая не только станет прекрасным саундтреком к фильму, но и официальным гимном Atlas Weekend на много лет!, – делится впечатлениями продюсер Дмитрий Сидоренко.

На данный момент работа над комедией продолжается. В частности, на фестивале Atlas Weekend были отсняты материалы, которые войдут в будущий фильм. Впереди еще много новостей и интересных фактов о проекте – следите за официальными страничками FILM.UA Group и Atlas Weekend!

Премьера "Лучших Выходных" запланирована на 2022 год.

О чем фильм "Лучшие выходные"?

По сюжету, парень из Германии устраивается волонтером на фестиваль, чтобы влюбить в себя девушку-организатора, но вместо этого теряет престарелого хедлайнера Atlas Weekend. Парни из Кривого Рога устраивают легендарный мальчишник, но ругаются, как дети и дерутся, как взрослые. Юная одесситка ищет своего отца-рокера, которого не видела и идеализировала долгих 10 лет. Карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат срывает ей абсолютно все планы.

Это будет самое сумасшедшее путешествие наших героев и их Лучшие Выходные!

Смотрите, как прошло выступление Go_A на Atlas Weekend.