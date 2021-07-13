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Тина Кароль впервые показала отрывок неизданного клипа. Его снял Алан Бадоев (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 июля, 13:07
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Поклонники Тины Кароль почти 10 лет ждали релиза ее видео на песню "Микроволновка". Сегодня певица опубликовала его, но не для всех
Тина Кароль презентовала клип, который был снят почти 10 лет назад
Тина Кароль презентовала клип, который был снят почти 10 лет назад / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль и Алан Бадоев почти 10 лет назад сняли клип на песню "Микроволновка". Тогда видео фанаты Кароль так и не увидели, но сегодня певица сделала поклонникам сюрприз.

В Instagram-аккаунте Тина анонсировала свой сольный концерт в Киеве, а в качестве бонуса показала отрывок из клипа с разукрашенной головой и розовыми волосами.

Вот только полный клип "Микроволновка" могут увидеть лишь подписчики Тины Кароль на Patreon – за деньги.

Клип был не издан, так как моя семейная история тех лет не была созвучна с этой песней и клипом. Сегодня пришло время выпустить этот клип в качестве подарка поклонникам. Необычная, дерзкая, яркая видеоработа, как и наша будущая встреча, – рассказала о видео Тина.

К слову, это не единственный клип, снятый для Тины Аланом Бадоевым, который так и не увидела публика. Еще есть видео на песню "Переживем измены".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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