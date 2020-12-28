Поклонники не узнали располневшую Лану Дель Рэй

У певицы немного изменилась фигура

Только недавно поклонники Ланы Дэль Рэй обсуждали помолвочное кольцо певицы,а в этот раз фаны обратили внимание на изменившеюся фигуру артистки. Лана Дель Рэй немного поправилась и поклонники не сразу ее узнали.

В Instagram на фан-странице появились фото 35-летней певицы. На кадрах знаменитость идет по улице в серой футболке с разрезом и коротких черных шортах. Не забыла она и о защитной маске. Также сложно не обратить внимания на гипс на руке.

Лана Дель Рэй Фото: instagram.com/lanadelrey_newss

Лана Дель Рэй Фото: instagram.com/lanadelrey_newss

Лана Дель Рэй Фото: instagram.com/lanadelrey_newss

Пока одни поклонники обсуждали травму певицы и переживали за ее самочувствие, другие комментировали ее фигуру.

"Сильно расслабилась", " Она поправилась", "Карантин не прошел зря", – писали в Сети.

Но многие заступились за певицу и сказали, что им важнее ее творчество, чем внешний вид.

"Все равно, какой вес, она написала песни, которые описывают мою жизнь", "У нее нормальная фигура", "Буду любить ее любой", – писали верные фанаты.

Ранее мы писали, что Лана Дель Рэй заинтриговала тизером нового альбома.

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