Визажист Гоар Аветисян показала первые результаты "операции по похудению" (фото)

Девушка легла под нож хирурга, чтобы изменить фигуру

Недавно мы писали, что популярная визажистка Гоар Аветисян решилась на операцию ради тела своей мечты. После рождения ребенка мейкап-мастеру не удалось справиться с лишним весом, потому она обратилась за помощью к специалистам. Спустя некоторое время Аветисян показала, как теперь выглядит ее фигура.

Снимки до и после пластической операции Гоар разместила на своей странице в Instagram.

"Ровно неделя после операции. И это только 30% от результата, так как сильные отеки..." – написала девушка.

Мейкап-мастер Гоар Аветисян Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Она сделала липосакцию брюшной зоны и подтяжку груди. Теперь ее ждет восстановительный период.

К слову, этим летом 27-летняя Гоар Аветисян родила мальчика. До этого она успешно сбросила 48 килограммов, но после родов ее фигура стала такой, как раньше. Из-за этого мамочка решилась на операцию.

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