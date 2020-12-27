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Визажист Гоар Аветисян показала первые результаты "операции по похудению" (фото)

Сегодня, 15:39

Девушка легла под нож хирурга, чтобы изменить фигуру

Недавно мы писали, что популярная визажистка Гоар Аветисян решилась на операцию ради тела своей мечты. После рождения ребенка мейкап-мастеру не удалось справиться с лишним весом, потому она обратилась за помощью к специалистам. Спустя некоторое время Аветисян показала, как теперь выглядит ее фигура.

Снимки до и после пластической операции Гоар разместила на своей странице в Instagram.

"Ровно неделя после операции. И это только 30% от результата, так как сильные отеки..." – написала девушка.

Мейкап-мастер Гоар Аветисян
Мейкап-мастер Гоар Аветисян
Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Она сделала липосакцию брюшной зоны и подтяжку груди. Теперь ее ждет восстановительный период.

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К слову, этим летом 27-летняя Гоар Аветисян родила мальчика. До этого она успешно сбросила 48 килограммов, но после родов ее фигура стала такой, как раньше. Из-за этого мамочка решилась на операцию.

Ранее мы писали, что супруга Алека Болдуина снялась в нижнем белье спустя три месяца после рождения пятого ребенка.

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