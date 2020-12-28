"72 года?" Мэй Маск блеснула идеальной физической формой во время занятия йогой
Мама Илона Маска не перестает восхищать фанатов
Американская модель и мама Илона Маска, Мэй Маск, которая еще летом позировала на шпильках в черном платье с рюшами, снова впечатлила фанов. Звезда сделала фото во время занятия йогой и продемонстрировала отличную физическую форму.
Фотографией модель поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Мэй Маск выбрала для йоги зеленые леггинсы и молочную водолазку. А компанию знаменитости составил его пес, который лежал на диване рядом.
"Растяжка дома. Поза воина. Хотя моя собака не намерена двигаться", – написала мама Илона Маска.
Подписчики Мэй Маск в очередной раз были впечатлены, как знаменитость выглядит в свои 72 года.
"Ты мотивируешь нас всех".
"72 года? Вы не выглядите на 72! Вау, вы так вдохновляете!"
"Вау! Самые длинные руки, которые я когда-либо видела", – написал один из пользователей.
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