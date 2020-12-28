"72 года?" Мэй Маск блеснула идеальной физической формой во время занятия йогой

Мама Илона Маска не перестает восхищать фанатов

Американская модель и мама Илона Маска, Мэй Маск, которая еще летом позировала на шпильках в черном платье с рюшами, снова впечатлила фанов. Звезда сделала фото во время занятия йогой и продемонстрировала отличную физическую форму.

Фотографией модель поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Мэй Маск выбрала для йоги зеленые леггинсы и молочную водолазку. А компанию знаменитости составил его пес, который лежал на диване рядом.

Мэй Маск Фото: instagram.com/mayemusk

"Растяжка дома. Поза воина. Хотя моя собака не намерена двигаться", – написала мама Илона Маска.

Подписчики Мэй Маск в очередной раз были впечатлены, как знаменитость выглядит в свои 72 года.

"Ты мотивируешь нас всех".

Скриншот Instagram

"72 года? Вы не выглядите на 72! Вау, вы так вдохновляете!"

Скриншот Instagram

"Вау! Самые длинные руки, которые я когда-либо видела", – написал один из пользователей.

Скриншот Instagram

Ранее 62-летняя актриса Шэрон Стоун показала фигуру в провокационной позе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться