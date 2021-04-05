Леся Никитюк попросила СМИ не пугать ее маму

Ведущая призналась, что мама очень эмоционально высказывается о ее новых фото в Instagram

Леся Никитюк обратилась к украинским СМИ с просьбой не пугать ее маму. По словам ведущей, после каждой публикации о ней, Екатерина Петровна звонит и жалуется на заголовки о своей дочери.

Накануне Леся Никитюк заинтриговала новым фото в постели, где позировала в одной футболке и туфлях. После этого у нее был серьезный разговор с мамой.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Звонит мне мама Кэт и говорит, посмотри, что про тебя опять написали украинские СМИ. Опять ноги свои вывалила, сраку показала, еще что-то, фотку откровенную в купальнике", – сказала Леся в Instastories.

Она обратилась к СМИ с просьбой пожалеть ее маму и не жестить с заголовками.

Скриншот: instagram.com/stories/lesia_nikituk

"Уважаемые украинские СМИ, у меня мама очень переживает насчет каждой статьи, потому что я ее дочь. Я тоже за своих детей буду переживать и всегда их отстаивать. Вы поймите меня правильно, я не имею ничего против ваших заголовков и статей, я вам даже еще помогаю, чтобы вам было про что писать", – добавила Никитюк.

Леся, обещаем, мы прислушаемся!)

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии.

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