Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леся Никитюк попросила СМИ не пугать ее маму

Сегодня, 18:37

Ведущая призналась, что мама очень эмоционально высказывается о ее новых фото в Instagram

Леся Никитюк обратилась к украинским СМИ с просьбой не пугать ее маму. По словам ведущей, после каждой публикации о ней, Екатерина Петровна звонит и жалуется на заголовки о своей дочери.

Накануне Леся Никитюк заинтриговала новым фото в постели, где позировала в одной футболке и туфлях. После этого у нее был серьезный разговор с мамой.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Звонит мне мама Кэт и говорит, посмотри, что про тебя опять написали украинские СМИ. Опять ноги свои вывалила, сраку показала, еще что-то, фотку откровенную в купальнике", – сказала Леся в Instastories.

Читайте также:
Леся Никитюк объяснила, почему не примет участие в "Холостячке": видео

Она обратилась к СМИ с просьбой пожалеть ее маму и не жестить с заголовками.

Скриншот: instagram.com/stories/lesia_nikituk

"Уважаемые украинские СМИ, у меня мама очень переживает насчет каждой статьи, потому что я ее дочь. Я тоже за своих детей буду переживать и всегда их отстаивать. Вы поймите меня правильно, я не имею ничего против ваших заголовков и статей, я вам даже еще помогаю, чтобы вам было про что писать", – добавила Никитюк.

Леся, обещаем, мы прислушаемся!)

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео) Настя Каменских сняла в своем клипе Астафьеву и Никитюк (фото) Леся Никитюк в постели показала, что длиннее реки Нил (фото)
Леся Никитюк
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
10 необычных видов диких кошек, о которых вы не знали
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова

Популярные статьи

Сегодня, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Сегодня, 14:14Фаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Сегодня, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

Вчера, 16:13Здорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

Вчера, 15:49Звездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

3 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

Новости партнеров

Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Минус 10 лет. Резко помолодевшие российские знаменитости
Минус 10 лет. Резко помолодевшие российские знаменитости
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
Маша Ефросинина объяснила, почему отказалась от мяса
Маша Ефросинина объяснила, почему отказалась от мяса
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять