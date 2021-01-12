Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии
Ведущая сняла ироничный ролик
Телеведущая Леся Никитюк, которая ранее заявила, станет ли "Холостячкой-2", показала лайфхак, как сделать тонкую талию для фото в соцсетях.
Леся Никитюк сняла забавный ролик, в котором ее визажист Оля Мишура обхватывает "лишнюю" часть талии и визуально уменьшает ее.
"Вот так, держи", – говорит Леся Никитюк в ролике и смеется.
Телезвезда позирует на видео в черном нижнем белье с завышенной талией.
В комментариях фанаты признались, что "всем нужна такая Оля".
"Удобная функция", – написали подписчики.
Ранее в Сети сравнили ноги Леси Никитюк и Оли Поляковой.
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