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Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии

Сегодня, 18:45

Ведущая сняла ироничный ролик

Телеведущая Леся Никитюк, которая ранее заявила, станет ли "Холостячкой-2", показала лайфхак, как сделать тонкую талию для фото в соцсетях.

Леся Никитюк сняла забавный ролик, в котором ее визажист Оля Мишура обхватывает "лишнюю" часть талии и визуально уменьшает ее.

"Вот так, держи", – говорит Леся Никитюк в ролике и смеется.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телезвезда позирует на видео в черном нижнем белье с завышенной талией.

A post shared by (@lesia_nikituk)

В комментариях фанаты признались, что "всем нужна такая Оля".

Скриншот Instagram

"Удобная функция", – написали подписчики.

Скриншот Instagram

Ранее в Сети сравнили ноги Леси Никитюк и Оли Поляковой.

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