Леся Нікітюк попросила ЗМІ не лякати її маму

Ведуча зізналася, що мама дуже емоційно висловлюється про її нові фото в Instagram

Леся Нікітюк звернулася до українських ЗМІ з проханням не лякати її маму. За словами ведучої, після кожної публікації про неї, Катерина Петрівна дзвонить і скаржиться на заголовки про свою дочку.

Напередодні Леся Нікітюк заінтригувала новим фото в ліжку, де позувала в одній футболці і туфлях. Після цього у неї була серйозна розмова з мамою.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Дзвонить мені мама Кет і каже, подивися, що про тебе знову написали українські ЗМІ. Знову ноги свої вивалила, сраку показала, ще щось, фотку відверту в купальнику", – сказала Леся в Instastories.

Вона звернулася до ЗМІ з проханням пожаліти її маму і не жестити із заголовками.

Скріншот: instagram.com/stories/lesia_nikituk

"Шановні українські ЗМІ, у мене мама дуже переживає на рахунок кожної статті, тому що я її дочка. Я теж за своїх дітей буду переживати і завжди їх відстоювати. Ви зрозумійте мене правильно, я не маю нічого проти ваших заголовків і статей, я вам навіть ще допомагаю, щоб вам було про що писати", – додала Никитюк.

Леся, обіцяємо, ми прислухаємося!)

Раніше Леся Нікітюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися