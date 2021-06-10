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Лещенко назвал российский шоубиз "кунсткамерой, где собраны недоразвитые эмбрионы"

Сегодня, 18:04

Певец раскритиковал современный российский шоу-бизнес. Лещенко считает, что сейчас все делают только ради хайпа

Лев Лещенко раскритиковал российский шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал российский шоу-бизнес
Фото: instagram.com/leshchenko_lv

После громкого скандала бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина записала обращение к Филиппу Киркорову и обвинила его в пиаре "моральных уродов".Певец пока не ответил на обвинения Крапивиной. Учитывая, что сейчас этот скандал обсуждают все, своим мнением о российском шоу-бизнесе решил поделиться Лев Лещенко с РЕН-ТВ.

Певец не в восторге от всего происходящего.

"Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног. Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости", – сказал артист.

Лещенко отметил, сегодня многие блогеры, тиктокеры, хайповые артисты "работают на скандал". Поэтому и начались трансгендерные переодевания и большинство песен с матами.

Российский певец Лев Лещенко
Российский певец Лев Лещенко
Фото: instagram.com/leshchenko_lv

"Это, знаете, ширпотреб, или, как говорит моя супруга, — скоропортящиеся продукты", – поделился своим мнением артист.

Лев Лещенко считает, что такое поведение молодых артистов является отражением того, что происходит в обществе в целом. Певец рекомендует прекратить "вакханалию" и подумать о будущих поколениях, о детях и молодежи.

Напомним, также в своем обращении после скандала с Киркоровым Крапивина объяснила, почему ей российский шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов. Она под этой фразой подразумевала "бесталанных паразитов и уродов", которых пиарит Киркоров. Она заявила, что такие люди ради 15 секунд славы согласны на любую роль, намекая на блогера Даву, который появился с Киркоровым на премии МУЗ-ТВ.

Кто Нателле Крапивиной нравится из молодых артистов – смотрите в интервью Ксении Собчак:

Ранее звезды прокомментировали скандала Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова.

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