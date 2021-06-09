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Киркоров против Крапивиной: кто из звезд уже отреагировал на громкий скандал

Сегодня, 13:37

Реакция звезд на скандал между Филиппом Киркоровым с Нателлой Крапивиной не заставила себя долго ждать

Как шоу-бизнес отреагировал на скандал Филиппа Киркорова с Нателлой Крапивиной
Как шоу-бизнес отреагировал на скандал Филиппа Киркорова с Нателлой Крапивиной
Фото: instagram.com/natellakrapivina

Лето в шоу-бизнесе началось жарко. Скандал вокруг Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной набирает оборотов. Звезды не смогли пройти мимо публикации певца, в которой он записал гневное обращение к команде Лободы , а Нателла Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с певицей и заявила, что ничего общего с шоу-бизнесом не хочет иметь. Рассказываем, кто кого поддержал в этом конфликте.

Реакция Оли Поляковой под постом Филиппа Киркорова не заставила себя долго ждать. Отметим, артисты давно дружат и даже успели дать совместный концерт в Дубае.

  • "Охренеть. Люблю"

Давид Манукян не только у себя в InstaStories прокомментировал ситуацию, но и отреагировал на пост певца.

  • "Нужно всегда оставаться человеком. Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять людей людей, чтобы из "порезали на шашлыки"! Жаль, что есть люди, которые поддерживают эту жесткую травлю".

Отметился в комментариях под постом Киркоров рэпер Джиган, который был немногословен

Анна Седокова просто оставила смайл в виде сердечка под публикацией Филиппа Киркорова.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская надеется, что Филипп Киркоров и Нателла Крапивина помирятся. А скандал вокруг Александра Реввы и Моргенштерна все на той же премии "МУЗ-ТВ" назвала "легким испугом".

  • "Любимый, надеюсь через 5 лет Нателла снимает про тебя фильм! Так как обычно после таких мощных срачей появляются самые крутые коллаборации и мощнейшие союзы"

А Ксения Собчак решила поддержать и Филиппа Киркорова и Нателлу Крапивину.

  • "Филя! Люблю и тебя и Нателлу! Не сритесь. Прям премия срачей"

В комментариях под постом Крапивиной Собчак написала, что любит и уважает ее.

  • "Нателла, ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него – всегда с тобой"

Отметилась в комментариях у Нателлы Крапивиной и Наташа Королева.

  • "Нателлушка, я тебя люблю. Просто люблю и уважаю!"

Удивилась решению Нателлы прекратить сотрудничество Лободой актриса Эвелина Бледанс.

"Как же так? Не может быть! Не верю!

Не смогла остаться в стороне юрист Катя Гордон, у которой ранее у самой был конфликт с Киркоровым.

Гордон в Instagram отметила, что Нателла всего лишь поделилась своими мыслями, в то время как Филипп Бедросович прочитал заученный текст.

  • "Странно, что он не всунул в кадр сумку. Его стеклянным глазам не верит давно никто... Суть останется сутью: Натик, ты талант и свободный человек. Киркоров и компания превратили шоу-бизнес в тамбур, в котором дышать не хочется и не можется".

С чего начался конфликт Крапивиной и Киркорова

Нателла Крапивина раскритиковала эпатажное появление Киркорова и Давы на премии телеканала "МУЗ-ТВ". В комментариях под фото Филиппа и Давы написала, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки". Филипп Киркоров отреагировал на слова Нателлы Крапивиной.

Филипп Киркоров резко ответил на критику со стороны Нателлы Крапивиной
Филипп Киркоров резко ответил на критику со стороны Нателлы Крапивиной
Фото: instagram.com/fkirkorov

"Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность", — сказал Киркоров в своем обращении.

Он заявил, что в команде Лободы много агрессии, желчи и яда.

"Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку", — заявил певец

Затем Киркоров добавил, что Нателле нужен кто-то, кто будет сверять ее посты с текущим этическим кодексом, а также подчеркнул, что фраза про шашлыки является угрозой и дискриминацией.

Спустя час после обращения Киркорова Нателла Крапивина опубликовала пост в Instagram, что она прекращает сотрудничество со Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса.

Ранее Нателла Крапивина уже хотела прекратить сотрудничество со Светланой Лободой – подробнее в интервью Ксении Собчак:

Ранее мы рассказывали, что Филипп Киркоров выехал на сцену МУЗ-ТВ в ковше от экскаватора.

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