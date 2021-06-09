Крапивина обвинила Киркорова в пропаганде моральных уродов и извращенцев (видео)

Экс-продюсер Светланы Лободы объяснила, что ничего не имеет против геев, но терпеть не может "бесталанных паразитов"

Филипп Киркоров, Давид Манукян и Нателла Крапивина. Коллаж "Сегодня"

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая поскандалила c российским певцом Филиппом Киркоровым, а затем заявила, что прекращает сотрудничество с украинской поп-звездой, прокомментировала свои слова о геях, которые и вызвали скандал.

Новое видео с обращением к Киркорову Крапивина опубликовала в своем Instagram.

Крапивина, которая ранее оставила грубый комментарий под фото Киркорова с его другом Давидом Манукяном, признала, что не гордится им, и подчеркнула, что она ничего не имеет против геев, ее возмущает то, что певец якобы продвигает в шоу-бизнесе "паразитов".

"Мой комментарий, с которого все началось, безусловно, не самый корректный, я им не горжусь. Но он был направлен не против геев, а бесталанным паразитам, которых вы (Филипп Киркоров. – Ред.) с завидной регулярностью привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру, пропагандируя, к сожалению, не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев", – заявила экс-продюсер Лободы.

Она добавила, явно намекая на Манукяна, что продвигаемые Киркоровым люди "ради 15 секунд славы готовы сыграть абсолютно любую роль".

"На 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом на 15 секунд в рэпера, потом на 15 секунд в жениха Бузовой, а после в жену Киркорова", – подытожила Крапивина.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Нателла Крапивина назвала российский шоу-бизнес цирком уродов, а затем еще и прокомментировала одно из фото Филиппа Киркорова на красной дорожке, где он позировал с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом, блогером и экс-парнем Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Нателла написала, что за такое "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык".

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