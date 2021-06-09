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Продюсер Валерии пристыдил Крапивину за манеру общения и поведение "в их стране"

Сегодня, 18:05

Иосиф Пригожин решил прокомментировать скандал Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной. Он отметил, что экс-продюсер Светланы Лободы слишком высокого мнения о себе

Иосиф Пригожин поддержал Филиппа Киркорова
Иосиф Пригожин поддержал Филиппа Киркорова
Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/prigozhin_iosif

Скандал Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной продолжает набирать обороты. Мимо такого конфликта не прошел и российский продюсер Иосиф Пригожин. Telegram-каналу "Звездач" он заявил, что на стороне Филиппа Киркорова.

Супруг певицы Валерии негативно высказался о Нателле Крапивиной.

"Она крайне неэтично и несимпатично общается, в принципе, с людьми, как с животными. На нее огромное количество жалоб давно. И у нее мания величия от собственного значения в этом мире. Она газует, у нее нет тормозов. Я вообще не понимаю, почему они ведут себя таким образом в нашей стране", — разоткровенничался Пригожин.

Иосиф Пригожин прокомментировал скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова
Иосиф Пригожин прокомментировал скандал Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

А в интервью kp.ru продюсер заявил, что ему интересно, есть ли рабочая виза у украинских артистов, которые выступают в России, и платят ли они налоги.

"Их непременно надо проверить и разобраться, на каком основании у нас работают Лобода и другие звезды из недружественных стран СНГ – например, есть ли у них рабочая виза? Ведь наших артистов в Украине нет, нас там буквально выжгли, а они здесь живут припеваючи. Я, например, за один квартал заплатил восемь миллионов рублей (три миллиона гривен) налогов. А Крапивина? А Лобода?" – возмутился Пригожин.

Он добавил, что Светлана Лобода и Нателла Крапивина вовсе не избранные артисты, какими они себя позиционируют, и вспомнил скандал певицы на "Золотом граммофоне", когда артистка отказалась выходить на сцену.

Муж Валерии в этой скандальной историй поддержал Киркорова.

"В ситуации Филиппа с Нателлой я скорее на стороне Филиппа", — заявил Иосиф Пригожин.

Отметим, что после премии МУЗ-ТВ Нателла Крапивина раскритиковала российский шоу-бизнес.

Нателла Крапивина
Нателла Крапивина
Фото: instagram.com/natellakrapivina

"Короткие итоги премии МУЗ-ТВ: шоубизнес все больше напоминает цирк уродов, исключение – несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. Моргенштерн – ньюсмейкер от бога. Всем нас*ать, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоу-бизнеса", – написала экс-продюсер Лободы.

Смотрите в сюжете, что следует знать о скандале Светланы Лободы на "Золотом граммофоне":

Ранее мы вспоминали самые громкие скандалы Светланы Лободы.

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