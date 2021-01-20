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Легенда кино: лучшие фильмы Дэвида Линча, которые стоит пересмотреть прямо сейчас

Сегодня, 10:19

Известный режиссер празднует свое 75-летие

20 января легенде кино, создателю культового детективного сериала "Твин Пикс", Дэвиду Линчу исполняется 75 лет.

Когда Линчу было 20 с лишним, искусство прочно вошло в его жизнь – будущий режиссер увлекся живописью, скульптурой, фотографией и в итоге пришел к кинематографу. Работы Дэвида Линча наполнены мистицизмом, атмосферой загадочности и неоднозначности. Действительно, некоторые фильмы режиссера не поддаются конкретике, но за это зрители и любят его.

Сегодня Дэвиду Линчу 75, но вместо пенсии режиссер предпочел Netflix – в этом году для стриминг-платформы он начнет снимать сериал Unrecorded Night ("Незаписанная ночь").

Предлагаем подборку самых ярких картин великого режиссера.

"Дюна", 1984

Экранизация знаменитого романа Фрэнка Герберта, которая провалилась в прокате.

Линч постоянно скандалил с продюсерами, пытавшимися обуздать полет мысли свободолюбивого режиссера. Но нет худа без добра: именно над "Дюной" Линч впервые поработал вместе с Кайлом Маклахленом, будущим легендарным агентом Купером. Но в итоге фильм Линчу все равно не понравился. С этих пор он решил, что больше никогда не будет браться за съемки, если ему не будет предоставлена возможность контролировать финальную версию фильма.

"Голова-ластик", 1977

Дебютная полнометражная работа Линча, которая, на удивление, стала одной из самых выдающихся в его фильмографии. Вопреки проблемам с бюджетом, прерыванием съемок, режиссеру удалось показать свое мастерство создания сюрреалистического сюжета. В итоге даже Стэнли Кубрик позавидовал, что сам не снял подобное кино.

Джек Нэнс играет человека, живущего в печальной индустриальной пустоши, который внезапно выясняет, что у него есть недоношенный ребенок от старой знакомой. Сталкиваясь со всеми сложностями этого безумного и кошмарного мира, он пытается сохранить здравомыслие.

"Малхолланд Драйв", 2001

Фильм считают самой популярной работой Дэвида Линча. Картина рассказывает о загадочной девушке, которая потеряла память в результате ДТП. Девушка называет себя Ритой. Все из-за постера к фильму с Ритой Хейворт. Также она неожиданно знакомится с блондинкой Бетти – талантливой молодой актрисой. Вместе они попытаются восстановить память Риты, а потом уехать вместе жить в Голливуд. Однако тайны прошлого, вытекающих в ходе расследования, не дадут девушке покоя.

"Синий бархат", 1986

Дэвид Линч в этой картине впервые создает образ, который впоследствии станет его визитной карточкой: старомодная американская пастораль, под которой скрывается жестокий мир безумия. Здесь же — Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини в одной из ее лучших ролей и бесподобный Деннис Хоппер. Фильм принес режиссеру вторую номинацию на "Оскар", а также стал одним из знаковых фильмов 80-х годов.

"Человек-слон", 1980

Именно за этот фильм Линч получил первые две номинации на "Оскар" – за лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий. Лента рассказывает о Джозефе Меррике, чей непрезентабельный внешний вид становится главным источником доходов для владельца цирка уродцев. Тот редкий случай, когда Дэвид Линч выстраивает свое повествование прямолинейно.

Смотрите также обзор самых ожидаемых фильмов на Netflix в 2021 году.

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