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Легенда кіно: найкращі фільми Девіда Лінча, які варто переглянути прямо зараз

Сьогодні, 10:19

Відомий режисер святкує своє 75-річчя

20 січня легенді кіно, творцеві культового детективного серіалу "Твін Пікс", Девіду Линчу виповнюється 75 років.

Коли Линчу було 20 з гаком, мистецтво міцно увійшло в його життя – майбутній режисер захопився живописом, скульптурою, фотографією і в результаті прийшов до кінематографа. Роботи Девіда Лінча наповнені містицизмом, атмосферою загадковості та неоднозначності. Дійсно, деякі стрічки режисера не піддаються конкретиці, але за це глядачі й люблять їх.

Сьогодні Девіду Линчу 75, але замість пенсії режисер віддав перевагу Netflix – к цьому році для стрімінг-платформи він почне знімати серіал Unrecorded Night ("Незаписана ніч"). Пропонуємо добірку найяскравіших картин великого режисера.

"Дюна", 1984

Екранізація знаменитого роману Френка Герберта, яка провалилася в прокаті.

Лінч постійно скандалив з продюсерами, які намагалися приборкати політ думки волелюбного режисера. Але немає лиха без добра: саме над "Дюною" Лінч вперше попрацював разом з Кайлом Маклахленом, майбутнім легендарним агентом Купером. Але в підсумку фільм Лінчу все одно не сподобався. З цього часу він вирішив, що більше ніколи не буде братися за фільмування, якщо йому не буде надана можливість контролювати фінальну версію фільму.

"Голова-ластик", 1977

Дебютна повнометражна робота Лінча, яка, на подив, стала однією з найвидатніших в його фільмографії. Всупереч проблемам з бюджетом, перериванням зйомок, режисер зміг показати свою майстерність створення сюрреалістичного сюжету. У результаті навіть Стенлі Кубрик позаздрив, що сам не зняв подібне кіно.

Джек Ненс грає людину, що живе в сумної індустріальної пустки, який раптово з'ясовує, що у нього є недоношена дитина від старої знайомої. Стикаючись з усіма складнощами цього божевільного і кошмарного світу, він намагається зберегти розсудливість.

"Малхолланд Драйв", 2001

Фільм вважають найпопулярнішою роботою Девіда Лінча. Картина розповідає про загадкову дівчину, яка втратила пам'ять в результаті ДТП. Дівчина називає себе Ритою. Все через постер до фільму з Ритою Хейворт. Також вона несподівано знайомиться з блондинкою Бетті – талановитої молодою актрисою. Разом вони спробують відновити пам'ять Ріти, а потім поїхати разом жити в Голлівуд. Однак таємниці минулого, що випливають в ході розслідування, не дадуть дівчині спокою.

"Синій оксамит", 1986

Лінч в цій картині вперше створює образ, який згодом стане його візитною карткою: старомодна американська пастораль, під якою ховається жорстокий світ божевілля. Тут же – Кайл Маклахлен, Ізабелла Росселліні в одній з її кращих ролей і незрівнянний Денніс Хоппер. Фільм приніс режисерові другу номінацію на "Оскар", а також став одним зі знакових фільмів 80-х років.

"Людина-слон", 1980

Саме за цей фільм Лінч отримав перші дві номінації на "Оскар" – за найкращу режисуру і кращий адаптований сценарій. Стрічка розповідає про Джозефа Мерріка, чий непрезентабельний зовнішній вигляд стає головним джерелом доходів для власника цирку виродків. Той рідкісний випадок, коли Девід Лінч вибудовує свою розповідь прямолінійно.

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