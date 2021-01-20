Легенда кіно: найкращі фільми Девіда Лінча, які варто переглянути прямо зараз

Відомий режисер святкує своє 75-річчя

20 січня легенді кіно, творцеві культового детективного серіалу "Твін Пікс", Девіду Линчу виповнюється 75 років.

Коли Линчу було 20 з гаком, мистецтво міцно увійшло в його життя – майбутній режисер захопився живописом, скульптурою, фотографією і в результаті прийшов до кінематографа. Роботи Девіда Лінча наповнені містицизмом, атмосферою загадковості та неоднозначності. Дійсно, деякі стрічки режисера не піддаються конкретиці, але за це глядачі й люблять їх.

Сьогодні Девіду Линчу 75, але замість пенсії режисер віддав перевагу Netflix – к цьому році для стрімінг-платформи він почне знімати серіал Unrecorded Night ("Незаписана ніч"). Пропонуємо добірку найяскравіших картин великого режисера.

"Дюна", 1984

Екранізація знаменитого роману Френка Герберта, яка провалилася в прокаті.

Лінч постійно скандалив з продюсерами, які намагалися приборкати політ думки волелюбного режисера. Але немає лиха без добра: саме над "Дюною" Лінч вперше попрацював разом з Кайлом Маклахленом, майбутнім легендарним агентом Купером. Але в підсумку фільм Лінчу все одно не сподобався. З цього часу він вирішив, що більше ніколи не буде братися за фільмування, якщо йому не буде надана можливість контролювати фінальну версію фільму.

"Голова-ластик", 1977

Дебютна повнометражна робота Лінча, яка, на подив, стала однією з найвидатніших в його фільмографії. Всупереч проблемам з бюджетом, перериванням зйомок, режисер зміг показати свою майстерність створення сюрреалістичного сюжету. У результаті навіть Стенлі Кубрик позаздрив, що сам не зняв подібне кіно.

Джек Ненс грає людину, що живе в сумної індустріальної пустки, який раптово з'ясовує, що у нього є недоношена дитина від старої знайомої. Стикаючись з усіма складнощами цього божевільного і кошмарного світу, він намагається зберегти розсудливість.

"Малхолланд Драйв", 2001

Фільм вважають найпопулярнішою роботою Девіда Лінча. Картина розповідає про загадкову дівчину, яка втратила пам'ять в результаті ДТП. Дівчина називає себе Ритою. Все через постер до фільму з Ритою Хейворт. Також вона несподівано знайомиться з блондинкою Бетті – талановитої молодою актрисою. Разом вони спробують відновити пам'ять Ріти, а потім поїхати разом жити в Голлівуд. Однак таємниці минулого, що випливають в ході розслідування, не дадуть дівчині спокою.

"Синій оксамит", 1986

Лінч в цій картині вперше створює образ, який згодом стане його візитною карткою: старомодна американська пастораль, під якою ховається жорстокий світ божевілля. Тут же – Кайл Маклахлен, Ізабелла Росселліні в одній з її кращих ролей і незрівнянний Денніс Хоппер. Фільм приніс режисерові другу номінацію на "Оскар", а також став одним зі знакових фільмів 80-х років.

"Людина-слон", 1980

Саме за цей фільм Лінч отримав перші дві номінації на "Оскар" – за найкращу режисуру і кращий адаптований сценарій. Стрічка розповідає про Джозефа Мерріка, чий непрезентабельний зовнішній вигляд стає головним джерелом доходів для власника цирку виродків. Той рідкісний випадок, коли Девід Лінч вибудовує свою розповідь прямолінійно.

Дивіться також огляд найочікуваніших фільмів року.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися