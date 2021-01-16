Лиам Нисон перестанет сниматься в боевиках – что случилось с актером

Актер признался, почему вынужден оставить этот жанр

Британский актер, звезда фильма "Список Шиндлера" Лиам Нисон, похоже, больше не появится в экшн-фильмах. Об этом актер рассказал в интервью ET Online, признавшись, что он уже в возрасте.

Лиаму Нисону, который сыграл в двух фильмах трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, боевиках "Заложница", "Люди в чёрном: Интернэшнл", "Пассажир", уже давно за 60.

Лиам Нисон в фильме "Пассажир" Фото: themoviedb.org

"Мне 68 с половиной. Будет 69 в этом году. Будет ещё парочка подобных в этом году – если COVID позволит, – а потом всё. Ну, только если на ходунках попробую", – сказал актер.

В этом году на экраны с Лиамом Нисоном выйдут фильмы "Заступник" и триллер Blacklight.

В "Заступнике" актер играет бывшего морского пехотинца, который превратился в спокойного жителя на ранчо, но случайно оказывается втянут в разборки с влиятельным наркокартелем. Герою предстоит защитить 11-летнего мальчика от убийц.

Сам же Нисон признался, что получает удовольствие от съемок в боевиках.

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