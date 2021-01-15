На Netflix впервые вышел фильм с украинским дубляжем

Кинолента доступна к просмотру на украинском языке, а также с отечественными субтитрами

Научно-фантастический фильм Outside the Wire с Энтони Маки в главной роли стала первым фильмом на Netflix, который сразу выпустили с украинском озвучкой и субтитрами. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram. Фильм вышел на платформе 15 января.

Дубляжем фильма занималась украинская студия Postmodern, которая прошлым летом со студией Так Треба Продакшн" стали партнерами Netflix. Это значит, что в ближайшее время, а возможно даже в этом году может запуститься украинский Netflix.

Outside the Wire Фото: Netflix

Режиссером фильма Outside the Wire выступил шведский кинематографист Микаэль Хофстрем. В центре сюжета – офицер-андроид (Энтони Маки), который работает с пилотом дрона, чтобы остановить глобальную катастрофу.

В фильме также снялись Дамсон Идрис, Эмили Бичем, Пилу Асбек, Бобби Локвуд.

Съемки фильма проходили в Будапеште в 2019 году, а события в фильме будут частично разворачиваться в Украине.

Украинские киноманы уже давно ждут, когда Netflix полноценно придет в Украину. Кроме того, что зрители смогут увидеть любимые шоу и фильмы на родном языке, для украинских кинематографистов это также перспектива получить новые рабочие места.

В конце прошлого года после многочисленных запросов на Netflix вышел популярный мультфильм "Губка Боб в бегах" в украинском дубляже.

Смотрите трейлер фильма Outside the Wire:

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