Мишина заболела COVID-19 и начала путать слова: "Говорят, "корона" влияет на мозг"

Экс-"холостячка" будет на самоизоляции 14 дней

Главная героиня реалити "Холостячка" и актриса Ксения Мишина, которая рассказала, что думает об участницах "Холостяка-11", заболела COVID-19 и теперь две недели проведет дома, на самоизоляции.

Правда, скучать ей не придется, ведь рядом – ее избранник Александр Эллерт, а также любимый сын Платон.

Ксения Мишина заболела COVID-19 Видео: instagram.com/misha.k.ua

В своих Instastories Ксения опубликовала несколько забавных роликов, снятых дома. На видео Мишина ест редиску, посыпая ее солью – так актриса продемонстрировала отсутствие у себя обоняния. Кроме этого, Ксения разместила забавный фрагмент видео, на котором она перепутала окончание слова "пожеланий", сказав "пожеланиев".

"Говорят, COVID-19 влияет на мозг", – смеется Мишина.

Напомним, Алексей Тригубенко из "Холостячки" признался, следит ли за жизнью Ксении Мишиной.

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