Мишина заболела COVID-19 и начала путать слова: "Говорят, "корона" влияет на мозг"
Экс-"холостячка" будет на самоизоляции 14 дней
Главная героиня реалити "Холостячка" и актриса Ксения Мишина, которая рассказала, что думает об участницах "Холостяка-11", заболела COVID-19 и теперь две недели проведет дома, на самоизоляции.
Правда, скучать ей не придется, ведь рядом – ее избранник Александр Эллерт, а также любимый сын Платон..
В своих Instastories Ксения опубликовала несколько забавных роликов, снятых дома. На видео Мишина ест редиску, посыпая ее солью – так актриса продемонстрировала отсутствие у себя обоняния. Кроме этого, Ксения разместила забавный фрагмент видео, на котором она перепутала окончание слова "пожеланий", сказав "пожеланиев".
"Говорят, COVID-19 влияет на мозг", – смеется Мишина.
Напомним, Алексей Тригубенко из "Холостячки" признался, следит ли за жизнью Ксении Мишиной.
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