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Алексей Тригубенко из "Холостячки" признался, следит ли за жизнью Ксении Мишиной в Instagram

Сегодня, 15:13

Экс-участник реалити честно рассказал, общается ли с Мишиной после окончания проекта

Бывший участник шоу "Холостячка" и предприниматель Алексей Тригубенко, который рассказал о расставании с девушкой, признался, следит ли он за развитием отношений Ксении Мишиной и Александра Эллерта после завершения проекта.

Напомним, что Тригубенко был в финале, и многие зрители думали, что Мишина выберет именно его, но звезда "Крепостной" решила начать отношения с Александром Эллертом.

Тригубенко говорит, что не держит зла на Ксению, а наоборот – желает ей и ее избраннику гармоничных отношений, за развитием которых однако не следит.

"Я был подписан (на Ксению в Instagram – Ред.) после проекта сразу, а потом отписался. А смысл мне следить?" – говорит Тригубенко в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Алексей Тригубенко, Ксения Мишина
Алексей Тригубенко, Ксения Мишина
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Алексей также рассказал о своих ощущения после финала проекта "Холостячка".

"Боль, пустота, чувство утраты чего-то. Потому что ты в это вкладываешься сильно, полностью погружаешься в эти отношения, так как округ больше ничего нет. Есть только ты, эти отношения и твои чувства", – комментирует Алексей.

Алексей Тригубенко рассказал "Зірковому шляху" о прошлых отношениях, и открыто ли его сердце сейчас:

Напомним, Алексей Тригубенко из "Холостячки" рассказал, как влюбился в Ксению Мишину.

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Ксения Мишина Холостячка
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