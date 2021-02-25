Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рыбака из "Холостячки" обвинили в неискренности из-за видео, где он целуется с девушкой

Сегодня, 12:14

Многие подписчики Андрея раскритиковали его новую публикацию

Радиоведущий и участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак не грустит по поводу того, что покинул проект до финала и не стал избранником Ксении Мишиной. А все потому, что у него еще до реалити появилась девушка Алина, с которой после окончания "Холостячки" он начал встречаться. О не Андрей, кстати, вспоминал и во время съемок проекта.

В Instagram Рыбак опубликовал романтичное видео с Алиной, на котором они целуются, стоя в морских волнах. Но подписчикам этот ролик не понравился. Многим показалось, что Андрей равнодушен к избраннице.

(@rybak_sydney)

"Так нелепо выглядит. Человек, когда любит, он хочет обнимать двумя руками, смотреть в глаза любимой, а тут одна рука висит, взгляд не на девушку, а куда-то вдаль", "Она его любит, а он ее нет", "Нет искренности чувств", "Хоть бы обнял, нет страсти", "Все так наигранно"? – пишут в комментариях.

Скриншот: instagram.com/rybak_sydney

Напомним, девушка Андрея Рыбака прокомментировала его участие в "Холостячке".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Эллерт показал, как выглядел задолго до встречи с Мишиной: фото Алексей Тригубенко из «Холостячки» о расставании с девушкой: «Некомфортно быть наедине с собой» "Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви
Ксения Мишина Холостячка
Реклама

Новости партнеров

Котлеты из гречки: сытные и очень ароматные
Котлеты из гречки: сытные и очень ароматные
Самые красивые стюардессы мира показали себя в Instagram
Самые красивые стюардессы мира показали себя в Instagram
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца

Популярные статьи

Сегодня, 12:13Вкусно

Лайфхак: как правильно варить креветки

Сегодня, 06:10Фаново

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 20:27Travel

5 крутых идей для путешествия по Украине на 8 Марта

Вчера, 17:47Вкусно

Рецепт капкейков с клубничной начинкой на 8 Марта

Вчера, 15:21Звездно

Григорию Чапкису – 91: все о четырех супругах знаменитого хореографа

Вчера, 15:08Вкусно

Меню на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Вчера, 14:50Звездно

ТОП-15 цитат Стива Джобса: "Работать нужно не 12 часов, а головой"

Вчера, 13:35Психо

Самые верные мужья по знаку зодиака

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 24 февраля: Близнецам нельзя рисковать, а Ракам нужно меньше мечтать

23 февраляПсихо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

23 февраляЗвездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

23 февраляВкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

23 февраляЗвездно

Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу

22 февраляЗвездно

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

22 февраляВкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

22 февраляВкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

Новости партнеров

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Как вкусно приготовить тыкву с сыром - простой рецепт
Как вкусно приготовить тыкву с сыром - простой рецепт
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять