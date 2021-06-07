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Киркоров признался, что он гей? Почему в Сети так думают

Сегодня, 16:18

Появление Филиппа Киркорова и Давида Манукяна на премии "МУЗ-ТВ" в Сети обсуждают уже несколько дней

Филипп Киркоров намекнул, что встречается с Давой
Филипп Киркоров намекнул, что встречается с Давой
Фото: instagram.com/fkirkorov

О личной жизни Филиппа Киркорова после развода с Аллой Пугачевой почти ничего неизвестно. Сам он признается, что все у него хорошо, но больше ничего не собирается рассказывать. Появление на премии "МУЗ-ТВ" вместе с рэпером Давидом Манукяном спровоцировало слухи, что они не просто друзья. Рассказываем, почему все так думают.

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид и Филипп Киркоров приехали на премию на кабриолете, украшенном свадебными цветами, в компании большого количества мужчин с голым торсом, а сами были одеты в смокинги белого и чёрного цвета.

Филипп Киркоров и Давид Манукян
Филипп Киркоров и Давид Манукян
Фото: instagram.com/muztv

Такое появление не осталось без внимания и уже несколько дней обсуждается в Сети.

Чуть позже подлил масла в огонь сам Киркоров, когда вышел на сцену получать премию и говорил речь. Он сообщил, что его папа, который недавно отметил 89-летие, сейчас находится в больнице. Певец со сцены заявил, что следующем году они с отцом в честь юбилея устроят большой праздник и Киркоров надеется, что Давид будет рядом.

"Папа находится в больнице. Но я уверен, что в следующем году мы громко отметим мое 55-летие и его 90-летие. И ты, Дава, надеюсь, будешь со мной", – сказал Филипп.

Потом на странице Киркорова в Instagram появилось неоднозначное фото с Давидом, которое тоже поклонники не оставили без внимания.

"Мое лето точно должно быть ярким, насыщенным, музыкальным, спортивным и амурным. И обязательно в кругу друзей! Идите с улыбкой навстречу любви. Ведь любовь превозмогает все! Любите людей, и люди ответят вам любовью! Любовь – это самый универсальный ключ к сердцу каждого. Не важен возраст, пол, национальность, статус", – написал Киркоров.

Филипп Киркоров и Давид Манукян
Филипп Киркоров и Давид Манукян
Фото: instagram.com/fkirkorov

  • "Суда по вашим фото, Дава ушел от Бузовой к вам"
  • "Поздравляю с новым возлюбленным, хороший выбор"
  • "И давно у вас отношения с Давой?"
  • "Дава и Киркоров теперь молодожены что ли?"


Сам Киркоров говорит, что они с Давой просто хорошо общаются. Но их совместные появления в последнее время активно стали обсуждать.

Например, недавно в сети раскритиковали танец Давы и Киркорова для TikTok в экстравагантных образах.

Отметим, в одном из своих интервью Киркоров признавался, что он в одиночестве не скучает, но о сексуальных похождениях он не собирается распространяться.

"Теперь я шалю там, где вы никогда не узнаете! Но так шалю, что мама дорогая, все ходуном ходит! Седина в голову, бес в ребро", – комментировал свою личную жизнь певец.

Ранее Киркоров признавался, почему не наладил личную жизнь после развода с Пугачевой.

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