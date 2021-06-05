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Продюсер Лободы Крапивина разгромила российский шоу-бизнес: Напоминает цирк уродов

Сегодня, 16:20

Продюсер и клипмейкер Нателла Крапивина поделилась своими впечатлениями от церемонии награждения премией МУЗ-ТВ в России, на которой выступила Светлана Лобода

Нателла Крапивина
Нателла Крапивина
Фото: instagram.com/natellakrapivina

Продюсер украинской певицы Свтелана Лободы, режиссер и клипмейкер Нателла Крапивина, которая призналась, кто подарил Лободе Ford Mustang, довольно нелестно отозвалась о российском шоу-бизнесе.

Посмотрев премию МУЗ-ТВ, которая накануне прошла в России, Нателла опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором назвала современный российский шоу-бизнес "цирком уродов".

"Короткие итоги премии МУЗ-ТВ: шоубизнес все больше напоминает цирк уродов, исключение – несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии. Моргенштерн – ньюсмейкер от бога. Всем нас*ать, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоу-бизнеса. Собчак – единственная ведущая, которая тащит любое самое тухлое событие, а не отрабатывает бабло. Ксюха, обожаю твое чувство юмора", – пишет Нателла.

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Светлана Лобода и Нателла Крапивина
Светлана Лобода и Нателла Крапивина
Фото: instagram.com/natellakrapivina

На премии, к слову, выступила Светлана Лобода. Нателла назвала свою подопечную "самой крутой артисткой" и поблагодарила украинского режиссера Олега Бондарчука за то, что он создал певице яркий номер для премии.

"Олег Боднарчук – гений! Горжусь тем, что живу с ним в одно время. У меня самый крутой артист, который сделал номер, до которого всему шоу-бизнесу еще как "Роскосмосу" до Илона Маска. На премии я больше ходить не хочу. Не люблю, когда мне стыдно за других", – заявила Крапивина.

Что произошло на МУЗ-ТВ?

В этом году на церемонии вручения МУЗ-ТВ многие знаменитости действительно выглядели необычно и вели себя весьма неординарно. Чего стоит только появление на красной дорожке Ольги Бузовой в золотой клетке, а Филипп Киркоров выехал на сцену в ковше от экскаватора.

А еще и рэпер Моргенштерн не дал зрителям заскучать – артист устроил скандал, обматерив организаторов премии. Все дело в том, что рэпер ждал своей победы в номинации "Лучший артист года". Но все пошло не по плану – в номинации победил Александр Ревва. Моргенштерн не растерялся, вышел на сцену и устроил разборки, требуя переизбрать победителя.

В видеосюжете ниже Олег Бондарчук раскрыл секреты шоу-бизеса:

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