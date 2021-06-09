Скандал Кіркорова і Крапівіної: Собчак просить не с*атися, а Джиган назвав Нателлу щуром

Реакція зірок на скандал між Філіпом Кіркоровим з Нателлою Крапивиной не змусила себе довго чекати

Як шоу-бізнес відреагував на скандал Філіпа Кіркорова з Нателлою Крапівіною Фото: instagram.com/natellakrapivina

Літо в шоу-бізнесі почалося жарко. Скандал навколо Філіпа Кіркорова і Нателли Крапивіної набирає обертів. Зірки не змогли пройти повз публікації співака, в якій він записав гнівне звернення до команди Лободи , а Нателла Крапівіна оголосила про припинення співпраці зі співачкою і заявила, що нічого спільного з шоу-бізнесом не хоче мати. Розповідаємо, хто кого підтримав в цьому конфлікті.

Реакція Олі Полякової під постом Філіпа Кіркорова не змусила себе довго чекати. Зазначимо, артисти давно дружать і навіть встигли дати спільний концерт в Дубаї.

"Охренеть. Люблю"

Давид Манукян не тільки у себе в InstaStories прокоментував ситуацію , але і відреагував на пост співака.

"Потрібно завжди залишатися людиною. Ніхто не має права так висловлюватися, ображати і відправляти людей людей, щоб їх "порізали на шашлики "! Шкода, що є люди, які підтримують ці жорсткі цькування".

Відзначився в коментарях під постом Кіркорова репер Джиган, який був небагатослівний

Анна Сєдокова просто залишила смайл у вигляді сердечка під публікацією Філіпа Кіркорова.

Продюсер Діми Білана Яна Рудковська сподівається, що Філіп Кіркоров і Нателла Крапівіна помиряться. А скандал навколо Олександра Ревва і Моргенштерна все на тій же премії "МУЗ-ТВ" назвала "легким переляком".

"Любий, сподіваюся через 5 років Нателла зніме про тебе фільм! Так як зазвичай після таких потужних срачів з'являються найкрутіші колаборації та найпотужніші союзи"

А Ксенія Собчак вирішила підтримати і Філіпа Кіркорова і Нателлу Крапівіну.

"Філя! Люблю і тебе і Нателла! Не сваріться. Прям премія срач"

У коментарях під постом Крапівіної Собчак написала, що любить і поважає її.

"Нателла, ти мій герой. Я тебе дуже люблю і поважаю. І в шоу-бізнесі і без нього – завжди з тобою"

Відзначилася в коментарях у Нателли Крапивіної і Наташа Корольова.

"Нателлушка, я тебе люблю. Просто люблю і поважаю!"

Здивувалася рішенням Нателли припинити співпрацю з Лободою акторка Евеліна Бледанс.

"Як же так? Не може бути! Не вірю!

Не змогла залишитися осторонь юрист Катя Гордон , у якої раніше і самої був конфлікт з Кіркоровим.

Гордон в Instagram зазначила, що Нателла всього лише поділилася своїми думками, в той час як Філіп Бедросович прочитав завчений текст.

"Дивно, що він не всунув в кадр сумку. Його скляним очам не вірить давно ніхто ... Суть залишиться суттю: Натік, ти талант і вільна людина. Кіркоров і компанія перетворили шоу-бізнес в тамбур, в якому дихати не хочеться і не можеться ".

З чого почався конфлікт Крапивиной і Кіркорова

Нателла Крапівіна розкритикувала епатажну поява Кіркорова і Дави на премії телеканалу "МУЗ-ТВ". У коментарях під фото Філіпа і Дави написала, що "раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики". Філіп Кіркоров відреагував на слова Нателли Крапівіної.

Філіп Кіркоров різко відповів на критику з боку Нателли Крапівіної Фото: instagram.com/fkirkorov

"Деякі уявили, що вони вже в космосі, але за звичкою плавають в невагомості своїх фекалій. Скільки пафосу і зверхності в цьому. Я не дорікаю вас, адже так легко повірити, що накручені від ботів мертві душі – це і є популярність ", – сказав Кіркоров у своєму зверненні.

Він заявив, що в команді Лободи багато агресії, жовчі і отрути.

"Нателла Крапівіна, ти людина подвійних стандартів і втрачаєш хватку", – заявив співак

Потім Кіркоров додав, що Нателла потрібен хтось, хто буде звіряти її пости з поточним етичним кодексом, а також підкреслив, що фраза про шашлики є загрозою і дискримінацією.

Через годину після звернення Кіркорова Нателла Крапівіна опублікувала пост в Instagram, що вона більше не працює зі Світланою Лободою і йде з шоу-бізнесу.

Раніше Нателла Крапівіна вже хотіла припинити співпрацю зі Світланою Лободою – докладніше в інтерв'ю Ксенії Собчак:

Раніше ми розповідали, що Філіп Кіркоров виїхав на сцену МУЗ-ТВ в ковші від екскаватора .

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