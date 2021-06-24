Филипп Киркоров – угроза нацбезопасности Украины: что артист говорил об этом еще в 2015 году

Шесть лет назад Филипп Киркоров заявил, что будет очень гордиться, если его вдруг включат в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины

Филипп Киркоров ранее высказывался о внесении его в "черный список" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров на днях пополнил список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики. В связи с этим ему может быть отказано в праве пересечения украинской границы.

Еще в 2015 году в интервью изданию Super Киркоров предвидел такой поворот событий и заявил, что "будет гордиться", если его внесут в черный список. Тогда артист выступал в оккупированном Крыму.

"Три дня подряд здесь, в лагере "Артек", мы с Игорем Крутым наблюдали, как радуются дети, приехавшие на конкурс. Их родители счастливы. И если меня внесут в какие-то списки за то, что я участвовал в детском празднике, три дня провел в Крыму и дарил людям радость, что ж, этим я буду только гордиться", – заявил шесть лет назад артист.

Филипп Киркоров / Фото: Скриншот из YouTube

В МКИП уточнили, что решение о включении Киркорова в черный список артистов было принято на основании обращения Службы безопасности Украины от 11 июня.

"Процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать, включать или не включать в списки, МКИП не наделено", – подчеркнули в министерстве.

Скорее всего, такое решение было принято на основе того, что Киркоров неоднократно посещал оккупированный Крым и выступал там на различных концертах. Филипп Киркоров также не скрывает, что надеется на "восстановление дружественных отношений между Россией и Украиной".

В Instagram артист писал, что аннексия Крыма – это "историческое событие". В марте этого года Киркоров выступил на концерте в столице РФ, который получил название "Дни Крыма в Москве".

Ранее мы сообщали, что Киркорову подарили его портрет, собранный из денег.