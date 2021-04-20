Кінозіркам дозволять порушити масковий режим в розпал пандемії!

Гості церемонії "Оскара" зможуть перебувати перед камерами без масок. При цьому заходи безпеки все ж дотримуватися доведеться – зіркам потрібно буде здати мінімум три тести

Церемонія нагородження премії "Оскар-2021" відбудеться в ніч (з 03.00 до 06.00) 25 квітня 2021 року – в театрі "Долбі" і в приміщенні залізничного вокзалу Лос-Анджелеса Union Station. При цьому, зіркам і гостям церемонії дозволять не одягати маски перед камерами. Це порадує багатьох фанатів, які хочуть бачити обличчя своїх фаворитів на такому важливому заході. Таке рішення, за даними видання Variety, було прийнято організаторами.

Але не все так просто. Щоб гості могли вільно ходити в шикарних вбраннях без захисних масок, їм належить зробити як мінімум три тести на COVID-19.

"Оскар-2016" Фото: Getty Images

Цікаві факти про "Оскарі":

У цьому році "Оскар" відбудеться вже 93-й раз;

У зв'язку з пандемією COVID-19 було пересунуто дата з кінця зими на весну;

Раніше мали право брати участь і змагатися картини, що вийшли з 1 січня по 31 грудня, то на цей раз дедлайн продовжили до 28 лютого.

Цього року оголошувати імена переможців і вручати їм заповітні "Оскари" будуть самі власники статуетки в попередні роки: Холлі Беррі, Хоакін Фенікс, Бред Пітт, Різ Візерспун, Рене Зеллвегер, Марлі Метлін, Реджина Кінг, Рита Морено, Лора Дерн, Бон Джун Хо. Але серед ведучих також і ті зірки, які були номіновані на "Оскар", але так його і не отримали – це Харрісон Форд, Анджела Бассетт, Браян Кренстон і Дон Чідл. Також оголосить переможця і 24-річна ікона молоді, акторка Зенден, яка і зовсім ніколи не була номінована на "Оскар".

Напередодні довгоочікуваної церемонії, можна переглянути або надолужити згаяне в добірці від OLL.TV "Оскароносні". У ній зібрані фільми, які отримали премію в попередні роки.

У списку "оскароносних" фільмів, які можна подивитися онлайн:

"Паразити" – перший південнокорейський фільм, який завоював "Оскар" в чотирьох категоріях, включаючи "Найкращий фільм"

Кадр з фільму "Паразити" Фото: themoviedb.org

"Рокетмен" – фільм про непросте становлення і життя Елтона Джона отримав "Оскар" за найкращу пісню до фільму.

"Рокетмен" Фото: Imdb.com

"Залізна леді" – фільм про Маргарет Тетчер, за роль якої Меріл Стріп отримала "Оскар".

"Залізна леді" Фото: themoviedb.org

Раніше ми розповіли про вісім кінострічок, які борються за звання найкращого фільму на Оскарі-2021.

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

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