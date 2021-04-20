Ким Кардашьян закрутила роман с известным певцом – СМИ

Знаменитость увидели в компании колумбийского певца Малумы и теперь все думают, что они встречаются

Похоже, Ким совершенно не собирается грустить из-за Канье Уэста. После того как рэпер заявил о своем желании встречаться с художницей, его бывшую заметили в Майами с певцом Малумой. Пара вместе появилась на вечеринке, пишет The Sun. Конечно, поклонники Кардашьян уверены, что у нее новый роман.

В сторис Ким опубликовала совместное фото с Малумой, после чего ее фанаты написали десятки, а может и сотни, твитов о том, что звезды встречаются.

Фото: instagram.com/kimkardashian/

На фоне всех слухов источник издания утверждает, что Ким и Малума "просто друзья" и имеют много общих друзей. "В этом нет ничего романтического", – добавил инсайдер.

При этом 27-летний исполнитель сейчас не в отношениях. Разве что с Ким Кардашьян) Но об этом мы пока точно не знаем.

А что же Канье?

Рэпер Канье Уэст Фото: instagram.com/kanyewestt_official/

Канье Уэст еще не давал повода для слухов о новых отношениях. Но недавно стало известно, что рэпер первым хотел подать на развод с Ким.

СМИ писали, что инициатором разрывал была Кардашьян, но источник из окружения Канье говорит следующее: "На самом деле это он год говорил, что у них нет ничего общего, кроме детей, и он хотел уйти. Она сделала все возможное, чтобы спасти брак. Канье позволил Ким первой подать заявление, чтобы обеспечить ей достоинство".

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст будут в суде решать вопрос об опеке над детьми.

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