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"Это был сложный год": Ким Кардашьян дала первое интервью после новости о разводе с Канье

Сегодня, 10:25

Знаменитость призналась, что во всем старается найти что-то хорошее

О разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста говорят все. Сами знаменитости официально не комментировали, что происходит между ними, но недавно Ким дала первое интервью после того, как стало известно, что она и ее супруг решили разойтись.

Так, Кардашьян утверждает, что за этот год многому научилась и старалась ценить позитивные моменты.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

"Этот год был невероятной возможностью научиться быть благодарной за простые вещи, и это было огромным озарением", – говорит Ким в Good Morning Vogue, опубликованном в YouTube.

Одна из вещей, за которую Кардашьян также благодарна, – это то, что она все время проводила с семьей в разгар пандемии и ее разрыва с Канье Уэстом.

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"Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. Несмотря на то что это был такой сложный год, это было время для восстановления сил, раскрытия новых способностей, это была возможность проводить много времени с семьей. И то время, которое я смогла провести со своими детьми, было бесценным. Это, безусловно, положительная сторона", – делится она.

И хотя Ким, похоже, пытается сохранять спокойствие, Канье не настроен на тихий развод.

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