Ким Кардашьян и Канье Уэст будут в суде решать вопрос об опеке над детьми

Рэпер хочет добиться совместной опеки

Канье Уэст просит через суд разрешить совместную опеку над его четырьмя детьми после того, как он разведется с Ким Кардашьян.Об этом сообщает HollywoodLife.

Как пишет издание, рэперу потребовалось почти два месяца, чтобы ответить на заявление о разводе. Согласно информации источника, все это время Канье пытался сохранить брак с Ким.

"Канье не торопился, потому что надеялся, что сможет исправить ситуацию. У него этого не получилось, теперь он это принял. Его ближайшее окружение советовало ему нанять хорошего юриста и уладить этот вопрос раз и навсегда, и, к счастью, он наконец-то прислушался к советам", – поделился источник близкий к рэперу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty Images

Канье будет добиваться через суд совместной юридической и физической опеки над их с Кардашьян детьми. Адвокаты уже подали все необходимые для этого документы.

Отмечается, что Ким не против совместной опеки над детьми.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У 40-летней Ким и 43-летнего Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

Ранее Ким Кардашьян дала первое интервью после новости о разводе.

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