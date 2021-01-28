Кейт Миддлтон долгое время боялась, что младшая сестра ее затмит

Между сестрами было соперничество

Кейт Миддлтон, которую недавно признали самой ленивой в королевской семье, оказывается, что всю жизнь соперничала со своей младшей сестрой Пиппой. Об этом пишет Daily Express.

Королевские эксперты и источники, близкие к семье Кейт рассказали о соперничестве двух сестер. В юности Пиппа была более популярной, в 2008 году ее даже назвали одной из самых завидных невест Лондона. А будущая жена принца Уильяма была в тени.

"Кейт ревновала к Пиппе — на самом деле, я думаю, Кейт боялась, что она немного затмит ее. Две сестры очень близки, но между ними всегда было чувство соперничества. Наверное, и сейчас есть", – поделился источник.

Королевские эксперты в качестве доказательства, что две сестры соперничали, привели в пример свадьбу принца Уильма и Кейт Миддлтон.

Кейт и Пиппа Миддлтон Фото: Getty Images

Пиппа выбрала нехарактерное для подружки невесты розовое или сиреневое платье, а была в белоснежном облегающем, которое привлекало внимание. Тогда в СМИ ее сравнивали с сестрой и даже поговаривали о возможном романе Пиппы с шафером — на то время еще неженатым принцем Гарри.

Ранее мы рассказывали, что Пиппа Миддлтон станет мамой во второй раз.

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