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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма пополнение в семье

Сегодня, 12:35

Брат Кейт Миддлтон подарил паре собаку

В ноябре прошлого года Кейт Миддлтон и принц Уильям потеряли четвероногого друга – Лупо. Похоже, спустя некоторое время пара готова впустить в свой дом нового пса. Об этом сообщает People.

У герцогов Кембриджских появился новый член семьи. Восьмимесячного черного щенка спаниеля подарил брат герцогини Джеймс Миддлтон. Вместе с супругой он занимается разведением этой породы на протяжении многих лет.

"Новый щенок восхитителен, и вся семья в восторге", — рассказал друг Кейт и Уильяма.

Как назвали собаку пока неизвестно. Фаны королевской семьи уже нашли фото, как выглядит собака герцогов Кембриджских.

Брат Кейт Миддлтон с новой собакой герцогов Кембриджских
Брат Кейт Миддлтон с новой собакой герцогов Кембриджских
Фото: Instagram.com

Напомним, недавно мы рассказывали, как Кейт Миддлтон отметила свой день рождения.

Ранее стало известно о тайной резиденции Кейт Мидлтон и принца Уильяма.

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Кейт Миддлтон принц Уильям королевская семья
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